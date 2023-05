Retornando a Luísa

Luísa Villalta, unha das voces máis singulares da poesía galega de fins do século XX, volve erguer o seu nome. O crítico Armando Requeixo recupera para o gran público os catro títulos de poesía que a coruñesa publicou en vida: Música reservada (1991), Ruído (1995), Rota ao interior do ollo (1995) e En concreto (2004). Trátase dunha rigorosa edición que suscitará o interese de coñecedores e de novos lectores por esta voz que nos deixou demasiado cedo.

Pensar é escuro, o verso que Requeixo escolle para titular o volume, concentra de seu unha poética villaltina na medida en que a autora encontra na poesía, como tamén na música, sendo ela violinista de formación, unha vía para a reflexión, unha ferramenta para a indagación, o coñecemento e a autoconciencia, termo este que ela tendía a empregar, nun mundo que resulta decote estraño e alleo.

A poesía como espazo de experimentación para os sentidos a través da linguaxe, sen fuxir do sensible, mais mantendo unha interrogante continua sobre a existencia: “Entón queixo-me da língua como corda, / un extremo no infinito / (como chamar á impoténcia e á ignorancia?) / e aquí, no meu corazón, o péndulo / que, máis alá de si mesmo, é un vago desafio / ao monótono rotor que nos moe e nos consome, / Queixo-me porque me rompe a pel / que envolve a realidade á que me debo.” Non obstante, esta abstracción non lle impide concretar o punto de referencia nun lugar sinalado no mapa, A Coruña, cidade que a constitúe: “Ando / Arredor da mente o asfalto tece sombras delgadas / por onde os pasos se abrazan ao escuso / e estican lonxitudes / impedidos de volver sobre si mesmos / nen sobre min / a causa dalgún mal de río escondido nas veas da Cidade.” Excelente recuperación de Villalta que nos achega, desexamos, ao seu merecido recoñecemento nun vindeiro Día das Letras Galegas.