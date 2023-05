“O medo é o elemento básico das lendas urbanas”

–Como se lle ocorreu a idea de facer versións, adaptar e ata inventar lendas urbanas que, como Vde. ben sabe, adoitan ser de autoría anónima?

–Si, as lendas urbanas son anónimas, e esa foi unha das razóns polas que me pareceu unha temática moi atractiva. E, ademais, resulta que as lendas urbanas son mentira, son ficcións; porén, nelas está a orixe da literatura oral. A iso hai que engadir que estas lendas se queren facer pasar por verdade, queren ser verdade, mentres que, pola súa banda, a literatura tamén é mentira, tamén é ficción, e aínda que non queira ser verdade, ao cabo ten o poder de representar a verdade. Iso deume pé a reflexionar sobre a mentira e a verdade na sociedade actual, sobre asuntos como as fakes e mesmo sobre a Intelixencia Artificial, que nos vai poñer en cuestión ata que punto vivimos, realmente, nun mundo fiable.

“A intelixencia artificial vai poñer en cuestión ata que punto vivimos, realmente, nun mundo fiable” Fran Alonso- Editor e escritor

–Todo o mundo semella entendelo, pero haberá que aclarar en primeiro lugar o concepto de “lenda urbana.” Que debemos entender, entón, por tal cousa?

–As lendas urbanas son historias que, como xa dixemos, se cintan de forma anónima, e que hoxe en día, ademais do boca a boca, tamén circulan por Internet. Responden ás características da literatura oral, a que se conta de xeito coloquial, e en determinados momentos non é doado distinguir que hai nelas de real e que hai de mentira. Daquela pregúntaste: hai algo certo detrás? Velaí onde as fronteiras se desdebuxan, o cal a min paréceme un fenómeno moi interesante.

–A fonte habitual das lendas tradicionais procede da transmisión oral. De onde proveñen as lendas urbanas?

–Non son un especialista na materia, pero, en xeral, todas as lendas se xeran na literatura oral: sexa na poesía, nas cancións infantís, nas antigas historias que se contaban pola noite nas lareiras...que se van transmitindo de xeración en xeración de xeito moi fluído e das que, ao final, acaba por descoñecerse a orixe. Isto foi mudando no tempo e, hoxe, pódese dicir que as lendas urbanas son lendas tradicionais, pero adaptadas aos tempos nos que vivimos, porque son modernas e son, como o seu nome indica, urbanas, e polo tanto cuns marcos ambientais distintos que nos remiten á nosa vida cotiá, o cal fai que estean moi vivas, e isto é moi relevante.

A curva da pantasma Fran Alonso

Xerais

–É unha obriga que teñan sempre un ou varios elementos sobrenaturais, ou fantásticos, e que adoiten ser contos de terror e/ou misterio?

–As lendas urbanas sempre botan man do medo, ás veces ata do terror. Pero, sen dúbida, o medo é un dos seus elementos máis representativos Pero tamén hai outros que son bastante recorrentes como, por exemplo, o de incluír unha especie de moralexa final coa que se pretende avisar a xente de perigos que, malia que en moitos casos non sexan reais, noutros si. Neste aspecto lembran ás ensinanzas didácticas de contos infantís tradicionais como, por poñer uns exemplos, Carrapuchiña Vermella, ou Hansel e Gretel.

–Abofé que estas historias adoitan ser moi lidas...ou escoitadas. Que é o que atrae delas?

–Esta atracción seguramente se debe a que teñen un perfil moi impactante, que asusta, que mete medo ou que alomenos pretende meter medo.

–Hai algún tipo de norma narrativa para contar, e sobre todo escribir, unha lenda urbana? Por exemplo, é importante que o autor a conte en primeira persoa?

–Si e non. Pode ser contada en primeira persoa pero facendo referencia a outrs xentes. É dicir, que a fonte nunca pode ser a persoa que está narrando, senón alguén descoñecido ou afastado, que non forma parte do relato, ao que o autor se refire como se a el llo contase, á súa vez, outra terceira ou cuarta persoa, pero a poder ser que non sexa identificable para o lector.O autor adoita xogar nas lendas un papel de especulador con expesións “a min paréceme que...”; “segundo o contou tal...”;“eu non sei se será certo”...coas cales elude a responsabilidade da certeza. Esa é, dende logo, unha norma fundamental para contar este tipo de historias: que non haxa, ou non se identifiquen, testemuñas directas da narración. No meu libro, o que fixen foi inventar algunhas lendas e versionar e modernizar outras pero, en todo caso, respectando esa espontaneidade da linguaxe oral. Por iso falo de temas moi actuais como o acoso escolar, o consumo de alcohol na mocidade, as redes sociais, o machismo, a bisexualidade...

–Tamén resulta básico que o vocabulario e a estrutura narrativa sexan o máis sinxelas posible. É dicir, que neste tipo de relatos non funcionan as florituras literarias...

–Non, porque hai que respectar esa estructura de oralidade, dunha lingua oral desenfadada, a que se utiliza de xeito cotiá, vaia. E, por suposto, empregando un vocabulario sinxelo, nada rebuscado, para que todos o entendan. E ao mesmo tempo, procurar que conteña esa moralexa final, esa aprendizaxe, esa advertencia... que é o elemento didáctico da lenda urbana.

–Nunha destas lendas, A pantasma da curva, fai Vde. todo un exercicio do emprego diso que chaman linguaxe non binaria. É porque o “esixía o guión”, por cachondeo ou porque no galego hai que comezar a tomanos en serio a linguaxe inclusiva?

–Non, de cachondeo, nada. Eu fíxeno en serio. E unha das razóns estriba en que eu quería que este libro chegara a xente xove, a adolescentes e a universitarios, porque estes mozos de hoxe son os que están precisamente mudando coa visión que temos nós do xénero, normalizando, por exemplo, cuestións como a bisexualidade ou o fenómeno trans, para que non sexan vistos como algo raro ou estraño. E iso temos que entendelo os que somos xa máis vellos. Iso foi o que intentei neste relato, que escribín aplicando esa linguaxe porque, a linguaxe, a fin de contas, facémolo as persoas.

–A todo isto, Vde. chegou, persoalmente, a encontrarse nunha situación semellante das que conta no libro?

–Non é que me ocorreran a min, pero si que algunhas que me contaron me foron moi achegadas. Por exemplo, a do caso do conductor de Vitrasa ao que lle faltaba unha orella...Iso si, a que mais me aterrorizou, cando era neno, foi a do paiaso que cortaba os beizos...Aínda hoxe me parece algo arrepiante.