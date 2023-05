Un labor catárquico

O prolífico autor Antonio García Teijeiro vén de publicar este poemario un tanto distinto do que nos tiña afeitos: así, o autor de textos de feituría infantil, ou de poesía positiva e marítima decidiu sacar o lado escuro que poida haber na súa percepción da realidade.

O libro está estruturado en seis partes e cada unha delas iníciase cos versos dalgún autor ou autora que polo que sexa influíu en Teijeiro. Non son simples citas. Os versos de Mirian Ferradás, Marta Dacosta e demais son o aviso conceptual e lírico dos poemas que virán. A honestidade e esencia da palabra, a memoria, as relacións tóxicas… toda unha serie de cuestións que latexan nas inquedanzas do autor e que co apoio dos versos iniciáticos se expoñen con toda a crueldade, con toda crueza e total claridade.

Coido que este posicionamento cara a temas problemáticos non ten porque tomarse por unha especie de poesía existencialista tendente ao pesimismo. Non creo que o desacougo se manifeste como único elemento evocador. As cuestións que hai que tratar están presentes, pero o seu labor é máis ben catárquico. O eu lírico estoupa e isto non é negativo, máis ben é sanador. Dende este punto de vista parécenos unha poesía gozosa: faite pensar, faite sentirte identificado. Desde a fermosura dunha sinxeleza calculada e moi sofisticada, o autor saca uns poemas dun nivel moi alto pola concepción do proxecto e pola realización poética aquilatada, sensible, dura e absolutamente acaída. Contido e forma, intencións e praxe van da man e o resultado é digno de ser gozado polos máis.

Non imos chamar a atención arredor do talento de García Teijeiro, evidente para todos, non creo que a estas alturas teña que demostrar nada, mais sobranceamos nas propostas deste escritor que se nota que coñece o oficio, que para escribir o que el produce previamente hai que ser un lector voraz e esa bagaxe nutre de zume novo para a creación nova que sen un mínimo de alimento sería inviable. Non nos referimos a unha erudición incontrolable e sen un obxectivo claro; referímonos a esa poesía tan completa no sensible; traballada e esculpida con xeito por parte dun poeta que claramente sabe e sente o labor que desenvolve.