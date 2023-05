A humanidade enteira

Poderíase dicir que Roberto Fernández guía a súa paixón pola medicina cara a diferentes obxectivos tal e como o escultor moldea un material, dándolle formas e texturas. E así comeza pola investigación pura e dura que o leva á súa tese de doutoramento (2014), de onde nace o ensaio Enfermos pobres, Médicos tristes: Historia crítica da medicina rural en terras esquecidas, merecente gañador do XXI Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais. Mais coa mesma naturalidade que a auga da montaña baixa cara ao río, transita agora cara á ficción coa seguridade de quen sabe que conta co mellor material ao que só queda darlle a forma precisa.

A obra premiada é a historia da nosa medicina rural e asemade a historia da nosa aldea e das súas xentes, contemplada a través de todas as súas capas sociais con cadansúas miserias, tanto as económicas como aqueloutras morais moito máis ferintes. O corpo da novela é a gravación do testemuño de Nonato González Quintela, alcumado Golpe, retornado en Galicia onde volve para morrer. As súas palabras cobren case medio cento de capítulos onde o acompañamos a el, daquela adolescente, e mais á doutora Dona África Cons na estadía profesional desta en Pazos de Arenteiro nos anos corenta. Entre eles xorde unha relación fonda a través da necesidade mutua, e así Golpe convértese no cicerone dela pola aldea que é “unha mostra da humanidade enteira”, e ela ábrelle a el as portas da cultura nun sentido amplo de maneira que vai transformar a que parecía unha vida abocada á miseria e á aldraxe por parte dos poderosos dese microcosmos.

A doenza é o pretexto que nos permite entrar ata o máis recóndito da intimidade e alí descubrir realidade da xente do común nun momento histórico onde os dereitos fundamentais non estaban garantidos, a vida dun pobre non tiña valor ningún e a condición da muller só era a de súbdita. Fronte ao abuso e o atraso, África convértese na figura que representa a honradez, o progreso e mesmo a defensa da cultura propia rexeitada polos propios galegos.

A obra é tamén un canto á importancia da formación das persoas, e así son numerosas as ocasións onde das palabras das personaxes podemos tirar verdadeiras citas morais e ensinanzas para a vida. Nesta dirección non é casual o valor que se lle outorga á palabra impresa e aos libros clandestinos, considerados tesouros, e entre os que o Sempre en Galiza de Castelao se converte nunha xoia tanto no plano imaxinario coma no real.

Este médico de atención primaria de Allariz agasállanos con retratos polo miúdo dese mundo onde non faltan o médico tradicional, o secretario do concello, os nenos, o mestre de ferrado, o crego, a farmacéutica... que agardan por nós nas magníficas páxinas desta novela onde “morrer é tan ineludible coma desexable”.