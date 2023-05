Inserido na conmemoración do Ano Picasso, que lembra o 50 aniversario da morte do artista, o Museo de Belas Artes da Coruña presenta unha exposición dedicada á obra de Pablo Picasso, analizando o carácter iniciático das súas bases estéticas no período coruñés e como estas transcenderon para o futuro.

Picasso, branco no recordo azul. Debuxando o futuro mergúllase nos temas e as súas variábeis iconográficas, os conceptos ou a dimensión das súas ideas e as súas iniciais experiencias coa linguaxe visual. Nesta exposición póñense de manifesto, de forma convincente e atractiva, as débedas que o prolífico creador ten con aquel período formativo, estabelecendo ligazóns entre pinturas e debuxos do período infantil/adolescente galego e outros momentos da súa traxectoria artística posterior.

Cómpre lembrarmos a especial significación que ten para Galicia a etapa primeira da arte picassiana xa que, como é ben coñecido, o artista viviu na cidade da Coruña entre o mes de outubro de 1891 e o verán de 1895, chegando ao noso país con apenas dez anos de idade por mor do traslado de seu pai, que aceptou un posto de profesor de debuxo e figura na Escola de Belas Artes. Sobre este aspecto incide de xeito nuclear a presente exposición, que analiza o xermolar de temas e constantes detectábeis na traxectoria total do artista que se remontan á estadía galega.

A xeira coruñesa de Picasso está marcada por unha formación académica, sen dúbida tutelada polo seu pai pintor, o seu primeiro mestre e que mirou pola formación artística do fillo até o momento en que se independizou e comezou o seu propio camiño. Destes anos, a exposición permite contemplar significativos exemplos. Neste momento auroral, entre 1894 e 1895, o estilo inicial do Picasso novo axéitase ao naturalismo dominante na época, ben perceptíbel nos retratos e tamén nas paisaxes coruñesas.Nestes anos ten grande incidencia na formación de Picasso, alén de seu pai, o doutor Pérez Costales, amigo da familia e persoa de notábel influxo na vida coruñesa, personalidade inmortalizada por Emilia Pardo Bazán na novela La Quimera e retratado, por exemplo, por Joaquín Vaamonde ou o propio Picasso meniño. Ramón Pérez Costales, que fora ministro de Fomento no goberno de Francesc Pi i Margall durante a Primeira República, semella estar detrás das primeiras mostras do neno/adolescente Picasso, primeiros pasos do artista que naquela altura foron celebrados pola prensa local como os comezos dunha prometedora esperanza artística. Tamén hai que salientar o papel que xoga Isidoro Brocos, escultor e catedrático de modelado, mestre do artista na Escola de Artes e Oficios e influencia notoria en moitas das súas obras, xa que os seus modelos están detrás de pinturas desta altura do Picasso neno.

Esta etapa do artista aparece, xa que logo, ligada ao contexto artístico galego, marcado por un evidente academicismo. Este é un momento importante para o futuro da arte no noso país, que en certo sentido vai ser o punto de partida da pintura galega moderna. Nestes anos asistimos á chegada a Galicia dunha serie de pintores que exercen como profesores nas novas Escolas de Artes e Oficios: José María Fenollera, Mariano Tito Vázquez, Román Navarro -tamén mestre de Picasso- ou José Ruíz Blasco, pai do noso artista. Son pintores academicistas, pero xogan un papel importantísimo na formación de novos artistas, seguindo as formas e temas que dominan nos certames nacionais españois.

Neste mesmo cadro temporal hai que incluír un conxunto de pintores que se forman en pleno auxe do realismo e que incorporan á pintura galega unha renovación temática, aparecendo timidamente a preocupación social, representando o mundo traballador. Son chamados “Xeración Doente” porque todos morren na mocidade, frustrándose a súa posíbel evolución. A súa pintura supera o academicismo, é máis preciosista, con interese pola luminosidade. Todos están preocupados pola modernización da súa linguaxe a través do retrato, da paisaxe e do realismo social. Entre eles, na Coruña salienta Joaquín Vaamonde, que desenvolve a súa obra nos anos coruñeses de Picasso.