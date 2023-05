Desde as Badlands

Licenciado en Filosofía pola Universidade de Harvard, Terrence Malick vén resultar o maior de tres irmáns. O máis novo, Larry, trasladouse a España para estudar guitarra con Andrés Segovia. Supostamente angustiado polas esixencias dos estudos, Larry rompeu el mesmo as mans, polo que o pai solicitou a Terrence que viaxase a terras hispanas para axudar ao seu irmán; porén, este negouse e tivo que vir finalmente o propio proxenitor, mais apenas para repatriar o cadáver do fillo, toda vez que Larry acabou por suicidarse. Este tráxico episodio de mocidade provocou no futuro cineasta un sentimento de culpa que, moito máis explícito na longametraxe A árbore da vida (The Tree of Life, 2011), marcará boa parte da súa excepcional e mística filmografía.

Unha carreira, entón, que deu inicio hai agora cincuenta anos. Terrece Malick escribiu en 1973 o guión de Badlands (Malas terras) unha historia baseada na matanza perpetrada por Charlie Starkweather e mais a súa moza de catorce anos en 1958. A fita, protagonizada por Martin Sheen e Sissy Spacek, levouse adiante cun orzamento moi modesto e, aínda que non logrou captar a atención do gran público, a súa singularidade formal deparoulle recoñecemento entre a crítica, acadando a Concha de ouro no Festival de San Sebastián. Badlands prosegue a estela das road movies dos anos setenta, que substitúen a travesía épica dos western por un deambular ou fuxir errático: Bonnie and Clyde (Arthur Penn, 1967), Easy Rider (Dennis Hopper, 1969), The King of Marvin Gardens (Bob Rafelson, 1972), O espantallo (Scarecrow, Jerry Schatzberg, 1973).

Trátase dunha película filla do seu tempo e que dificilmente podería ser filmada nunha época distinta á que estaba a vivir Hollywood naquela xeira, probablemente os anos máis audaces e innovadores da súa historia, na que os directores lograron engalanarse coa aura de artistas no seo dunha industria que, semántica e estilisticamente, comezaba a dar ostensibles síntomas de esgotamento e miraba con cobiza o cinema de autor que se realizaba en Europa, cuxos directores eran ás películas o que os poetas aos poemas. Así, tras dunha primeira camada de que irrompeu en Hollywood para cambiar as súas estruturas (Peter Bogdanovich, Francis Coppola, Mike Nichols, John Cassavetes, William Friedkin...), arribou tamén unha segunda xeración máis nova (Scorsese, Spielberg, George Lucas, Paul Schrader, Brian de Palma...) á que pertence Terrence Malick, quen cinco anos despois rodaría Días de ceo (Days of Heaven, 1978), película coa que logrou o premio ao mellor director no Festival de Cannes e que contou coa participación de Nestor Almendros na dirección fotográfica. Para acadar a sensación de movemento, Almendros concibiu a posibilidade de rodar coa cámara suxeita ao corpo por medio do panaglide, método usado por primeira vez e que acabaría sendo algo moi similar ás steadicams.

Tiveron que pasar nada máis e nada menos que vinte anos para que Terrence Malick rodase a súa terceira película: The Thin Red Line (A delgada liña vermella, 1998), estreada o mesmo ano que Saving Private Ryan (Salvar o soldado Ryan) de Steven Spielberg. Dous filmes bélicos ambientados na Segunda Guerra Mundial e dirixidos por dous cineastas da mesma xeración que debutaron como realizadores practicamente á vez. A diferenza entre ambas longametraxes conforma unha clara representación das vías contrapostas nas que se bifurcou o Novo Hollywood nacido nos anos setenta. A proposta de Spielberg, cunha innegable mestría á hora de describir a guerra, é máis convencional, mentres que a de Malick se achega a unha esfera filosófica e moito máis persoal. A partir deste filme, comezaría a rodar con máis regularidade, de feito, este ano, está axendada a súa undécima estrea, The Last Planet na que abordará algúns episodios da vida Xesús de Nazaret.