Arte e pornografía: do natural á obscenidade

A sexualidade segue sendo perturbadora, pero iso de asustarnos coa nosa propia conduta sexual é xa unha tradición. Resulta abriante que os debuxos de Egon Schiele de mulleres masturbándose se consideren obscenos cando as condutas pornógrafas e mais a obscenidade teñen gañado un espazo na arte. Que resulta máis ofensivo ao pudor debido, os debuxos de Schile ou as performances das artistas que se masturban e exhiben as súas vaxinas facendo manipulacións diversas? Será que hai xente que pensa na arte como unha fábrica de doces.

Estas artistas da performance e do body art perseguen uns obxectivos que exceden a simple provocación, e aínda que durante estas observacións pode resultar difícil manter o espanto fora de nós, cómpre sermos pacientes porque a habituación é una promesa adaptativa da nosa psicoloxía. Como di Bataille, “o home que pode superar aquilo que o espanta, pode míralo de fronte e aprender de si mesmo.” Claro que estas artistas non están para proporcionar pracer; de feito, o pracer é neste espazo un produto indesexábel.

Dende mediados do século XX, a filosofía de xénero está concentrada nunha revolución sexual con importante presenza dentro da arte. Estas formas de abordaxe da sexualidade feminina inquietan tanto nalgúns sectores porque a idea de matrimonio e de familia tradicional está construída sobre o marco da heterosexualidade que moitos defenden como algo “natural”. A heteronormalidade está inscrita nas nosas consciencias co selo do sentido común, e todo o que se inclúe no “natural” é moi resistente ao cambio malia o paradoxo de que a propia natureza é o mellor exemplo do cambio perpetuo.

A muller está atravesada por unha sexualidade incompleta. É a carencia o que proxecta a súa sombra sobre a identidade do feminino. Non ter pene é unha representación que sustenta a busca do que sempre falta. Por iso a Arte está poboada de vaxinas agresivas, de pornogramas, de masturbacións públicas, de exhibicións de úteros e de eventos onde algunha artista introduce obxectos como plátanos ou espéculos dentro do seu corpo. Trátase de accións extravagantes?, excesivas? Si, e moito máis. Accións para subverter a orde e colocar a sexualidade feminina fóra do contexto falocentristra. O obxectivo é romper esta representación a través dun movemento desmesurado. Van, entón, polo que cae fóra do límite permitido e esperado na escena. A sexualidade feminina, que é tratada como un elemento problemático, propónse sen ningunha ambigüidade nin misterio: unha cona é unha cona. Hai algo na masculinidade tan misterioso como a sexualidade feminina? Esta revolución porno-sexual na arte diríxese a esta deconstrucción.

Paul B. Preciado tamén fai do seu corpo o obxectivo da investigación, asumindo que a sexualidade non pode abordarse con independencia do contexto e sen a presenza da persoa mesma. Di Preciado que vivimos nunha época farmocopronográfica, o que significa que os fármacos e mais a pornografía son as grandes estratexias de produción de normalidade nas sociedades neoliberais. O poder e o seu control están na intervención nos corpos a través da química, pero tamén está presente a través da pornografía, que intervén nas consciencias e nas condutas promovendo representacións, porque toda conduta é un camiño á subxectividade e ás representacións.

Esta subversión na arte loita contra o esencialismo binario. Unha rebelión dirixida ao que significa ser muller que confronta cunha estratexia superlativa. Estas artistas responden ofrecendo ese escuro obxecto de deseño pero como elas queren: “podes ver una cona pero será como eu quero”. Pódense formular novas formas de sexualidade fóra dos lugares permitidos para o desexo. Liberar o corpo do condicionamento desta sexualidade xenital e observar como pode depositar os seus significados dentro de formas externas ao corpo, como pode ser o dildo, é unha proba contra as posicións esencialistas da sexualidade.

Neste contexto, a identidade sexual é unha narrativa que se constrúe, e o importante reside en quen crea esta identidade. O sexo está en todas partes, especialmente na excesiva excitabilidade da contorna, pero para estas artistas non está onde ten que estar. Se as súas presentacións perturban tanto, entón é posibel que exista algo significativo que observar.