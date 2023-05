De sabias e raíñas a meigas

Entre 1484, o ano da publicación da bula pola que o papa Inocencio VIII sancionaba legalmente a persecución da bruxería, e o ano 1650, prodúcese unha das principais vagas persecutorias contra a bruxería por toda Europa, aínda que haberá importantes diferenzas rexionais. Neses mesmos anos, varias raíñas eran as xefas das casas reais de Castela (Isabel, 1474-1504), Escocia (María, 1542-1560) ou Inglaterra (Isabel, 1558-1603) e eran raíñas rexentes con mando en praza (Catarina de Médici ou Leonor de Austria en Francia ou Maria de Aragón en Portugal), que eran as principais potencias económicas do momento; tamén por esas mesmas datas salientaron pintoras como Sofonisba Anguissola (1535-1625) ou escritoras como Teresa de Ávila (autora de Camiño de perfección en 1564); ademais, en paralelo con ese ambiente de “empoderamento das mulleres”, Christine de Pizan publica en 1405 o alegato feminista A cidade das damas e en 1497 aparece postumamente a obra Vita Christi, de Isabel de Villena, no que tamén defende a igualdade de xénero. Non parece, xa que logo, que o “empoderamento das mulleres” e a “caza de bruxas” sexa o resultado dunha simple coincidencia; máis ben semella todo o contrario, isto é, unha estratexia de represión das mulleres no momento da xénese das sociedades capitalistas na Europa renacentista que precisa dunha posta ao día (aggiornamento) do patriarcado posneolítico. Tampouco, neste sentido, é casual que apenas dous anos tras da publicación da bula papal, saíse do prelo o Malleus maleficorum (1486), a obra dos teólogos alemáns Kramer e Sprenger que serviu de guía para a represión da bruxería.

De mulleres sabias e poderosas a meigas

Ao longo dos séculos, as mulleres acumularan determinados saberes, relacionados co coñecemento da anatomía, as doenzas, as herbas e mais as estrelas, que na volta dos anos 1484 a 1650 comezan a transformarse en disciplinas científicas nas academias e universidades reservadas para os homes.Efectivamente, entre o ano 1543, coincidindo coa publicación do tratado Sobre a fabricación do corpo humano, no que Andrea Vessalio establece os fundamentos científicos da anatomía, e o 1590, no que morre Ambroise Paré, o pai da cirurxía moderna, desenvolveron o seu traballo un conxunto de “médicos” entre os que salientaron Amato Lusitano, Miquel Servet, Fallopio, Eustachi ou García de Orta. Velaí a razón pola que as sandadoras, as curandeiras, as compoñedoras anónimas, que coñecían as herbas e os seus poderes curativos, que sabían tratar doenzas mesmo do espírito -lembremos que en 1641 establécese a importancia da glándula pineal na conexión entre o corpo e a alma-, e que coñecían a estrutura muscular e ósea do corpo humano, debían ser apartadas da transmisión do coñecemento médico que se estaba a configurar nese momento.

Paralelamente, as mulleres tamén eran unhas profundas coñecedoras das estrelas -quizais esa é unha das asociacións máis tópicas deses tempos de cazas de bruxas, a que se establecía entre as meigas e os astros-; porén, a diferenza das moitas mulleres curandeiras, que eran anónimas, neste caso coñecemos o nome dunha desas mulleres astrónomas: Sophia Brahe (1556-1643), irmá do ben coñecido astrónomo Tycho Brahe (1546-1601), quen na obra Sobre as revolucións das esferas celestes (1543) tentou establecer unha síntese imposible entre o heliocentrismo copernicano e o xeocentrismo bíblico, e coetánea doutros astrónomos como Kepler (1571-1630) ou Galileo (1564-1642), quen inaugurou a astronomía como un novo continente científico.

A perfecta casada: a Virxe María como modelo

Fronte a esas “mulleres empoderadas”, a Igrexa elaborou o modelo de muller pía e dolorosa representado pola Virxe María, tal e como se presenta no Credo e no dogma da Encarnación que se aprobaron no Concilio de Trento (1545-1563). Unha estratexia que frei Luis de León expresa perfectamente na obra A perfecta casada (1584), na que afirma que as mulleres son inferiores debido a que teñen “o entendemento limitado para as cousas do raciocinio” e que as mulleres deben someterse aos homes porque foron “creadas para un só fin simple e doméstico”.