A imaxe esporádica

Marie vivía o seu primeiro grande amor en 1990. Por aquel entón estudaba na facultade de Bioloxía de Viena. O seu noivo recollíaa todos os días cunha moto sobre a que, xuntos, semellaban galopar á velocidade da luz. Mais un accidente mentres se bicaban obrigouna a tomar consciencia da fraxilidade do querer. Pode que as relacións non fosen -como ela pensaba- algo perdurábel, así que axiña decidiu conservar para sempre a bostela dunha cortadura do seu amado. Trinta e tres anos despois daquela historia que, como moitas outras rematou en ruptura, só fica aquel vestixio de ferida endurecido, exposto agora como reliquia no Museo das Relacións Rotas de Zagreb.

En 1992, o realizador Víctor Erice sorprendía o mundo cunha das das obras máis enigmáticas do cinema español, El sol del membrillo. O seu regreso supuña o retorno ao seu próximo -que é como gosta de chamar os seus espectadores- despois de nove anos sen ter noticias del. Atrás permanecían, intactos no corazón dos que os visionaron, El Sur (1982), froito da súa colaboración coa escritora Adelaida García Morales, e a obra mestra por excelencia, El espíritu de la colmena (1973). Tres longametraxes como tres declaracións de amor que, aínda que dilatadas no tempo, nunca poderían figurar no catálogo de ocorrencias dun museo de pacotilla da capital de Croacia. A súa última proposta titúlase Cerrar los ojos, que será proxectada por primeira vez no Festival Internacional de Cannes o vindeiro 16 de maio. Mentres chega ese día, moitos suspiramos aliviados ao saber que o seu cinema segue vivo, que por fortuna Víctor Erice nunca nos abandona.

Da súa filmografía (da cal merecen capítulo á parte as curtametraxes do autor) un dos aspectos que máis chama a atención é a súa propensión ao uso dos silencios como elemento comunicativo superior á palabra. Para el non foi a aparición do cinema sonoro o que inventou o silencio, como postulaba Bresson, senón o terror da guerra, dun masacre -o de Gernika- que marcou para sempre os seus modos de narrar con imaxes. E isto posibelmente sexa así porque, no fondo do seu corazón, sempre confiou en que o espectador fose capaz de desentrañar as razóns que moven os aflixidos e os vencidos a permaneceren silentes ante os malvados. El pertence a esa xeración para a que a sétima arte constituía unha ferramenta de resistencia, mais tamén a única proba de que permanecían vivos camiñando sobre cadáveres.

De entrada, os protagonistas das súas historias, Ana e Isabel en El espíritu de la colmena, Agustín e Estrella en El Sur ou o pintor Antonio López en El sol del membrillo son, case sempre, seres que rexeitan de plano a complicidade, piedade ou colaboración do público. Simplemente nos piden que os observemos, unhas veces movéndose polas angustiantes paisaxes dos planos xerais e outras loitando nun close-up por dar sentido a un raio de luz que se lles escapa. Cun estilo que, en ocasións, lembra os modos de filmar de directores como Carl Dreyer ou Terrence Malick, Erice traza territorios inéditos onde as súas personaxes se enfrontan a labores impropios de calquera infancia.

En Cerrar los ojos -protagonizado por José Coronado, Ana Torrent e Manolo Solo- un coñecido actor desaparece de modo inexplicábel durante a rodaxe dun filme. O seu corpo nunca chega a atoparse, polo que os policías que investigan o caso conclúen que probabelmente sufrise un accidente mentres paseaba pola beira do mar. Anos máis tarde, o quebracabezas da súa desaparición volve pórse de actualidade cando nun programa de televisión se mostran en primicia as derradeiras escenas en que participou, rodadas polo que fora o seu mellor amigo. Son as imaxes dun relato secreto que buscan a nosa ollada para seren lidas.