Detectives de obras de arte

A venda de obras de arte é unha das actividades comerciais que máis beneficios xera e, en consecuencia, unha das que acordan a cobiza humana. Xa non se trata tan só daquilo do gaño de pescadores cando o río vai revolto –os saqueos que seguen a todo conflito bélico ou social– senón do propio desgaste que o paso do tempo imprime a toda creación artística cando esta non é obxecto dun coidado integral. Unha cobiza que non só provoca os roubos por encargo senón tamén as falsificacións para obter beneficios a costa de incautos e desinformados. Sobre todas estas circunstancias –e algunhas outras máis– reflexiona Albert Velasco, historiador da arte e conservador durante anos do Museo de Lleida, en Na procura da obra perdida (Pòrtic).

Unha das primeiras cousas que Velasco constata no seu libro, é que as aproximacións universitarias relativas á análise e crítica de obras artísticas –valería para a plástica pero tamén para a literatura– preparan para o estudo dunha obra estática (un cadro, unha escultura, un texto literario) mais non para a procura das viaxes irregulares que poidan padecer. Un traballo que obriga a ter información obtida no pasado e actualizada decote cos mecanismos de compra e venda en anticuarios, poxas en galerías ou nesoutro mercado oculto das transmisións por espolio e herdanzas. Así, cando estoupa un conflito bélico, axiña aparecen voitres dispostos a pagar por pezas espoliadas a particulares, xacementos ou museos. Aconteceu entre nós cando a invasión napoleónica –a maneira de exemplo previo, a biblia de Rodes, roubada polo mariscal Noailles no século XVII, hoxe na BNF– que serviu de cobertura (“foron os franceses”) para outros espolios domésticos. Dun xeito semellante, e xa máis preto da actualidade, o proveito que algúns tiraron cando a febre revolucionaria queimou igrexas e mosteiros a partir de xullo de 1936. Pero tamén a propia desidia gobernamental, observada coa desamortización de 1835. Daquela, vendidos os bens eclesiásticos en lotes que só podían adquirir os que xa eran ricos, os contidos mobles (obras de arte, libros, ornamentos) pasaron ao mercado irregular, cando non foron deixados simplemente ao abandono. Unhas vendas que anos despois continuaron coa complicidade –cando non coa aberta compracencia– das autoridades eclesiásticas, que permitiron que importantes obras do patrimonio fosen vendidas e exportadas cando chegaron os dólares de millonarios americanos, ávidos de forxárense unha historia antiga da que carecían. E é neste asunto cando Albert Velasco e tantos outros colegas seus se transforman nunha especie de Indiana Jones: se ben non sempre poden acadar a restitución das obras á súa situación orixinal, polo menos poden reconstruír virtualmente a integridade das pezas vendidas ou espoliadas. Sucede, especialmente, no caso dos retablos góticos e renacentistas, facilmente desmontables para seren vendidos por pezas e, en consecuencia, dispersados. Co engadido de que moitos anticuarios ou traficantes aplican unha cualificación (“escola italiana”, “escola flamenca”) que lles permita unha valoración superior á hora de vender. Obras que, en consecuencia, perden a súa contextualización orixinal, que eses expertos terán que restituír con paciencia e fina observación. E todo iso sen contar aínda –e aí Albert Velasco é especialmente belixerante– coas administracións públicas, que fan un leit motiv da recuperación de obras e obxectos que consideran propios e que previamente –con razón ou sen ela– foron custodiados e restaurados por outras administracións. Velaí o conflito por obras de procedencia (administrativamente) aragonesa conservadas en museos cataláns e reclamadas desde o bispado de Barbastro e desde Zaragoza. Unha reclamación dunhas pezas –que non entramos a xulgar– resolta xudicialmente pero que resultou ofensiva aos ollos cando, en aplicación do artigo 155 da Constitución, a Garda Civil foi incautalas como se se tratase dun botín de guerra. Uns bens, os de Sixena, que aínda non se poden ver neste mosteiro, visitado anualmente por unhas dúas mil persoas.