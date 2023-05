Debuxo de noso

O debuxo ten cada vez un maior peso e consideración nos estudos de Historia da Arte e tamén nos proxectos expositivos, primeiramente pola información que fornece sobre o proceso de creación, mais tamén porque como medio de expresión -co seu código plástico e autonomía- permite a captación de sutís matices que dificilmente se poden transmitir por outros medios de expresión plástica, porque o debuxo a través da inmediatez do seu trazo expresa o achegamento inicial do artista ao mundo visíbel e ao tempo pode dar forma aos seus símbolos, fantasías, emocións e actitudes cunha frescura e espontaneidade totais, conformando unha das expresións máis libres da creación artística.

É evidente que a liña se constitúe na cerna do deseño e que só moi modernamente pasou a ser concibida como un elemento autónomo da forma, independente do obxecto que representa, gañando definitivamente o debuxo unha nova categoría como medio de expresión, fundamental na elaboración do código plástico moderno. O debuxo, pois, non é, nin pode ser, soamente un exercicio preparatorio para a pintura e aínda que nos achamos lonxe dos vellos debates sobre o predominio da liña ou da cor, debates de raíz renacentista, o certo é que segue a ser un aspecto central para calquera construción plástica e chega a conformarse como un medio substancial para a articulación da forma e mesmo para a conformación da ilusión lumínica. O debuxo pode funcionar como unha categoría xenerativa, superando a estrita función instrumental para se converter en esencialidade orixinaria da forma.

Basicamente hai dous tipos de debuxo, un que poderiamos chamar un debuxo de pintor en sentido pleno, como o de Jean Auguste Dominique Ingres por exemplo, que sempre ten presente, como afirmaba este grande pintor francés do século XIX, que “o debuxo está da liña para dentro non da liña para fóra”, é dicir, que a función da liña que limita o corpo é a de modelar ese corpo, organizar os volumes que encerra. O debuxo de grandes mestres da modernidade como Amedeo Modigliani ou Henri Matisse emparéntanse con esta concepción de construción volumétrica. A outra alternativa, igualmente lexítima, abondo ensaiada por exemplo por Picasso, fai que a liña se distribúa nun requintado sentido ornamental, mais sen que a organización volumétrica dos corpos sexa tan relevante.

En calquera caso, o debuxo para que teña unha mínima entidade formal debe ser un exercicio de enorme rigor, aspecto que na tradición moderna acentúa aínda máis o seu valor –pénsese en Paul Cézanne-, xa que no mundo académico anterior ao impresionismo, a cor e a forma estaban nitidamente separadas, sen que unha definise a outra.

O debuxo na Colección Abanca Local: Sede Abanca, Praza de Cervantes, Santiago de Compostela

Até o 30 de setembro

Estas reflexións, salvadas todas as distancias que necesariamente deben salvarse, vén motivada pola exposición O debuxo na Colección ABANCA que ofrece un achegamento global a esta modalidade artística a través dunha selección de 107 debuxos dos máis de 400 que forman parte desta colección.

Na mostra están representados dezaseis creadores, fundamentalmente galegos, entre os que destacan figuras con amplo recoñecemento na historia da arte do noso país a carón de artistas menos coñecidos mais de indubidábel interese, daquela podemos encontrar obras de artistas como Jenaro Pérez Villaamil, Modesto Brocos, Isidoro Brocos, Florentina Brocos, Francisco Lloréns, Álvaro Cebreiro, Castelao, Isaac Díaz Pardo, Arturo Souto, Laxeiro, José María de Labra, Luís Seoane ou Jorge Castillo.