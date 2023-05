O autor arousán combina o rigor histórico e mais a pulsión narrativa para recrear en Viva a Comuna! (Xerais) o ambiente dos distintos escenarios: clubs, tabernas, redaccións de xornais, barricadas... en que tivo lugar aquel primeiro gran combate entre o capitalismo e a clase traballadora.

–Elixir como marco da súa novela o episodio da Comuna de París é toda unha declaración de intencións. O que non sei é cáles intencións...

–A intención está no propio título. A Comuna é un episodio memorable: a toma do poder por parte dos excluídos dun incipiente capitalismo financeiro da cidade que nese momento era “a capital da modernidade”. Trátase da primeira revolución obreira que triunfa. Será rapidamente reprimida e derrotada, pero aínda así conseguirá aprobar avances políticos e transformacións sociais sen precedentes, moito máis avanzados nalgúns casos dos que se obterán décadas máis tarde. Por iso, en boa medida, foi tan brutal a súa represión, que puxo de acordo aos gobernantes de Francia e Prusia, daquela en guerra, na defensa común dos seus intereses de clase. A Comuna foi unha experiencia revolucionaria única, orixinal e irrepetible, e a esquerda debe ter a súa memoria sempre presente.

–Cando comezou a escribir Viva a Comuna!,coidaba que lle ía saír unha novela tan longa (para os tempos que corren, vaia)?

–Si; sabía que sería unha novela extensa, porque o punto de partida xa era ambicioso: novelar unha revolución na súa integridade, dende as orixes ata o final. Son, de feito, tres libros: A desafección conta o ano que precede á proclamación da Comuna. Pola súa banda, Pólvora e Primavera contan os días da Comuna; e, por último, A derrota vén ser un epílogo centrado no desterro na illa de Nova Caledonia daqueles comuneiros que non foron executados ou que non puideron fuxir ao exilio.

Viva a Comuna! Carlos Meixide

Xerais, Vigo, 2023, PVP. 24,50 €

–Qué é o que quere aportar nesta novela que non estea narrado xa nos libros de Historia?

–A dimensión humana dos seus protagonistas, o heroísmo dunha serie de persoas que non están dispostas a dobregarse ante a tiranía e deciden arriscar a súa vida polo ben colectivo, por outro modelo de sociedade máis xusto e máis libre. Tamén me interesaba escribir sobre a Comuna polas correspondencias que atopei entre aquel tempo político e o meu: o final do fraguismo, a catástrofe do Prestige, a emerxencia dun movemento social sen precedentes (Nunca Máis, Burla Negra…). Sentín, dalgún xeito, que escribir sobre unha revolución en particular servíame para escribir sobre todas as revolucións.

–Tamén é certo que, como din algúns, ás veces hai máis Verdade (con maiúsculas) nas novelas (nas boas novelas) que nos propios manuais de Historia. Está de acordo con esta afirmación?

–Creo que a literatura (a boa, como ti dis), permite engadirlle ao coñecemento de calquera materia unha dimensión que lle é exclusiva, non sei exactamente se poética ou trascendental.

–Califica a Comuna de París como a última revolución romántica. Acaso non son románticas todas as revolucións, cando menos nos seus comezos?

–Neste caso, ao dicir romántica refírome a unha categoría estritamente historiográfica.

–En qué se baseou para “retratar” os personaxes que aparecen na novela e que, de feito, foron reais: Louise Michel, Eugène Varlin Rigault, Jules Vallès, Henri Bauer…

–Hai moitas memorias persoais dos tempos da Comuna nas que os protagonistas falan deles mesmos e dos demais. Mergulleime nestas memorias con moito pracer. Grazas a elas descubrín as ideas dos homes e mulleres que viviron naquel tempo e naquel lugar, os seus devezos, os seus rancores, os lugares que frecuentaban… Toda esta información foime moi valiosa á hora de construír ambientes e personaxes literarios. París na segunda metade do XIX era unha cidade certamente fascinante.

"Non creo que un autor deba afrontar o seu traballo dende uns supostos deberes ou dereitos"

–De todos estes personaxes históricos, de cal ou de cales deles digamos que “namorou”?

–Un personaxe irrepetible é Louise Michel, quen simboliza, ademais, o importante papel que desempeñaron as mulleres na Comuna de París. As súas memorias son unha marabilla: un relato vívido, poético, por momentos un tanto alucinado. Representa mellor que ninguén a integridade e valentía dos protagonistas da Comuna. Tamén simpaticei moito con Henri Bauer, entón estudante de apenas dezanove anos, fillo bastardo de Alexandre Dumas. Se o autor quixese estar presente na novela, apropiaríase do seu personaxe, polo entusiasmo e inocencia co que se deixa arrastrar polo tempo histórico que lle tocou vivir.

–Nótase que é, digamos que moi amable coa Comuna, porque na Comuna tamén se cometeron erros e non todo foi marabilloso. É deber do novelista ser o mais obxectivo posible ou, polo contrario, ten que tomar partido e dicirlle claramente aos lectores a favor de quén está?

–Se algún “defecto” tivo a Comuna, este foi tamén a súa principal virtude: o seu talante extremamente pacifista e democrático nun contexto bélico en que o inimigo actuou con especial virulencia. De ter sido menos coherente cos seus principios; isto é, de ter atacado o inimigo na súa fuxida a Versalles o 18 de marzo, de ter cumprido co edito dos reféns, ou simplemente de se ter apropiado á forza das caixas fortes do Banco de Francia, quen sabe se a Comuna, en vez de durar setenta e dous días, non tería durado setecentos dous, ou máis… Canto ao que me dis do novelista, non creo que un autor deba afrontar o traballo literario pensando nuns supostos deberes ou dereitos. O seu único deber, se é que algún ten, é ser libre á hora de crear e devir responsable ante os demais das súas palabras.

–Escribir unha novela destas características, na que se debe combinar o pulso narrativo co rigor histórico, non é doado...

–O relato histórico, o que na novela hai de traballo documental, é unha corrente subterránea, profunda e poderosa, que non se ve pero se sente, e que arrastra os personaxes na súa superficie, os protagonistas do relato literario. Foi un traballo arduo, ao tempo que apaixonante, espero que ben sucedido. A estrutura, polo demais, ao tratarse dunha novela tan extensa e con tantos personaxes, requería dunha andamiaxe complexa. Creo, honestamente, que á hora de escribir Viva a Comuna! me foron de moita axuda a experiencia e mais o oficio adquiridos nestes últimos anos escribindo outras novelas de menor complexidade formal.

–E dese reto, cal saíu vencedora na novela: a Historia ou a Literatura?

–Espero que as dúas por igual.