As artes do profesor

Brillante científico recoñecido internacionalmente, Salazar naceu en Guimarães no seo dunha familia con inquedanzas literarias e artísticas que impulsaron a súa xa innata curiosidade por todo o que o rodeaba. En 1909 ingresa na Escola Médico-Cirúrxica do Porto e en 1915 conclúe o seu curso de Medicina. En 1918, con apenas trinta anos de idade, é nomeado catedrático de Histoloxía e Embrioloxía e funda o instituto dedicado a estas especialidades na Facultade de Medicina do Porto, un modesto centro de estudos no que, a pesar da falta de recursos financeiros, Salazar consegue realizar notables traballos de investigación.

Mantivo tamén o noso protagonista unha orientación pedagóxica innovadora no contexto da época, entendendo a actividade docente como unha investigación colectiva e así mesmo como un compañeiro de traballo, dando realce á confrontación de ideas, consentindo aos seus alumnos que chegasen ás horas que lles conviñesen e mesmo que designasen representantes para que formasen parte do xurado nos exames. Como investigador, contribuíu en particular con traballos relacionados coa estrutura e evolución do ovario, creando o famoso método de tinción tanoférrico de Salazar, aínda utilizado. Xa entre 1919 e 1925, os seus estudos vólvense coñecidos internacionalmente e participa en revistas científicas e en congresos. Foi un dos fundadores dos Arquivos Portugueses de Ciências Biológicas, dos que tamén foi director.

Perseguido polo Estado Novo –que lle retirou o pasaporte e mais a cátedra- dedicouse con máis afán á elaboración e publicación de textos de carácter científico, involucrándose á vez na práctica artística, da que chegou a ser un alto representante, especialmente na pintura, o gravado e mais o cobre martelado. No dominio das súas preocupacións humanas e intelectuais entraban tamén cuestións de orde social e filosófica, política, estética e literaria, das que tratou e escribiu. Porque este home polifacético e erudito dicía que “o médico que só coñece a medicina, nin a medicina sabe”, por máis que só puido reincorporarse en 1941 á Universidade, no laboratorio da Facultade de Farmacia do Porto. Morreu en Lisboa –onde estaba a ser tratado- por mor dun cancro de pulmón. O seu funeral foi unha multitudinaria manifestación de loito, non exento de problemas políticos.

A casa recupera a parte familiar do profesor a través de obxectos persoais e retratos e igualmente parte da súa actividade investigadora mediante textos de conferencias, cartas, manuscritos, xornais e revistas onde colaborou. Tamén está a biblioteca do médico e a de Alberto Saavedra, cun fondo documental especializado na vida e obra de Abel Salazar. No xardín atópase o Pavillón Calouste Gulbenkian, cun programa regular de exposicións. Foron os amigos e admiradores de Salazar quen, tras a súa morte, pensaron que a maior homenaxe que podían renderlle era transformar a súa casa nun museo. En 1965 foi a Fundación Calouste Gulbenkian a que adquiriu toda a obra artística, literaria e científica e mais os bens e terreos adscritos á vivenda. Logo, a institución doou o inmoble e mais o seu contido á Universidade do Porto, titular na actualidade do museo.

Historia dun legado

A realidade da casa museo Abel Salazar pasou por tres fases distintas. Tras a morte do científico un grupo de amigos, liderado polo profesor Ruy Belo, tentou crear a Fundação Abel Salazar para preservar a memoria do ilustre médico e evitar a dispersión do seu traballo. As trabas políticas da época impedírono e ata o ano 1963 non puido ver a luz a Sociedade Divulgadora Abel Salazar.

A pesar de todo, as dificultades continuaron e dous anos despois a fundación Calouste Gulbenkian fíxose cargo do inmoble, ademais de comprar a colección de obras de arte que posuía a irmá do erudito e construír un pavillón de exposicións. Xa doada á Universidade do Porto, abriu definitivamente as súas portas ao público. A casa reflicte o carácter polivalente de Salazar, intérprete da realidade social do seu tempo.

Recoñecido como pintor e debuxante, ten tamén unha interesante obra como caricaturista, gravador, escultor e martelador de cobres. Parte desas pezas poden verse no museo que mostra a súa vida e legado. Como pensador, escribiu sobre filosofía das ciencias e das relixións en libros, revistas e periódicos como "O Diabo", "Sol Nascente", "O Trabalho" ou "Esfera". Foi tamén cronista de tempos pasados e presentes como reflicte na obra As recordações do Minho Arcaico.