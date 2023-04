Brinde e desesperos -da man de Miguel Sande, autor coñecido e xenericamente polifacético, pois ten unha obra extensa e non só no ámbito da poesía- é o tíulo que resultou gañador do XXV Premio Johán Carballeira do Concello de Bueu: unha proposta correcta, e con todo o bo que encerra tal termo. No conceptual, no formal, no emotivo… Brinde...é unha obra equilibrada nos preceptos básicos da literatura e engaiolante no que cada un de nós como lectores queiramos beber dela. E sentímonos identificados con ese intimismo porque, en realidade, trátase dun intimismo que se fai social. Empatizamos con cada unha das palabras, dos sentimentos e evocacións que desta obra emanan.

Nas cousas do cotián, esas pequenas miserias físicas que nos levan a deteriorarnos e, dalgunha maneira, sermos un tanto máis entrañables na desgraza, é onde incide o autor. Esas pequenas cousas das que consegue sacar un estoupido semántico e sentimental pois aquí o que predomina é o tratamento que lle dá a todas estas situacións. Sexan os fármacos, as enfermidades, ou as relacións íntimas nada mitificadas e tan habituais, todo iso xorde aquí expresado con sentimento e nobreza. No poemario atopamos a reflexión ontolóxica propia de quen é observador da vida. Sen ser en absoluto pesimista ou prosma, si é certo que hai un punto de reivindicación en cada unha das cousas que vai tratando. Déixase levar o poeta tamén por esa influencia anglosaxoa das referencias a grupos, temas e vivencias experimentadas polo autor noutras latitudes. Un poeta que cita a Motörhead e a Lemmy Kilmister só pode albergar bos sentimentos…. En canto á forma, despois de tanto falar nestas páxinas do versolibrismo malentendido, atopamos unha prosa poética honesta e axeitada á mensaxe que nos está a amosar. Sande sabe perfectamente o que fai. Será talento ou será oficio, mais é consciente de que a súa obra non pode engañar, debe ser auténtica e por moitos motivos este Brinde e desesperos si que o é. A poesía é complexa, ten moitos ámbitos que satisfacer, polo que o equilibrio é difícil. Pode haber cuestións que estraguen un poemario ben planificado. Neste caso, a experiencia lectora é completa. Non quero dicir que cada poemario teña que ser unha obra mestra, mais cando menos que se perciba calidade, talento. Aquí si o atopamos. BRINDE E DESESPERO (2023): Miguel Sande, Vigo, Xerais, PVP. 12,30€