Tecendo o tempo

O espírito da nosa época apunta a un xeito de vida cuxo primeiro valor ten de ser o gozo do tempo, un estilo de vida intelixente que se atope na antítese das viaxes globais en medios de transporte ultraveloces e dos xantares de comida rápida ou da mercadoría de roupas de empregar e rexeitar. Este Zeigeist leva incorporada unha teimuda presenza do aforismo latino da Vanitas vanitatum et omnia vanitas (“vaidade de vaidades, todo é vaidade”).Ese tempo que foxe cara adiante, enchido dos praceres do mundo fronte á inevitable certeza da morte, pódese afrontar queimando a candea ao chou ou gozando de cada momento con intelixencia. O que atopa o visitante dos tecedores Óscar e Luisa é, precisamente, un sentimento de harmonía e felicidade, unha experiencia de luxo e beleza.

Dende Belategui Regueiro, a parella preséntalles aos afeccionados á cultura fermosos obxectos de arte téxtil, realizados esencialemente por medio do tear. A naturalidade e consideración do seu proxecto vese reflectida mesmo na elección de nome, pois trátase dun emprego dos segundos apelidos das súas respectivas nais, unha homenaxe aos nomes de familia que rematan por se esquecer por mor da preferencia legal do apelido do varón fronte ao da muller. Así, dando importancia aos universos outrora vencellados ao feminino que arestora se converten en paradigma total, reflicten o espírito do tempo.

As súas creacións están recomendadas por Homo Faber Guide, o que vén sendo como o Comité Colbert en Francia ou o Círculo Fortuny en España (asociacións dedicadas a salientar a excelencia nas artes, recoñecendo o traballo dos oficios que crean pezas únicas). O caso é que Homo Faber ten unha auréola de contemporaneidade intelixente, pois os antigos comités do luxo eran excluíntes dende o punto de vista dos seus membros que, ao estaren relacionados cunha idea anacrónica da gran cidade como enderezo único da vida con refinamento, procuraban conformar unha reunión de fortunas económicas. Fronte a iso, o luxo do século XXI procura incorporar membros con excelencia, atopa locus amoenus na capitalidade dispersa do mundo na era dixital exenta de parisianismo e premia a calidade fronte á fortuna. Este estilo de vida fermosa da nosa contemporaneidade é ao que pertencen Óscar e Luisa, aos que coñecemos mellor como Belategui Regueiro. Manter unha faladeira con eles resulta xenial, pois a súa dinámica complementaria permite que comenten e enfaticen as ideas do outro de maneira incriblemente orgánica. Comparten a auténtica actitude de quen crea obxectos preciosos, a ausencia de presa no traballo e na vida e mais o pracer de gozar do tempo.

Hai anos, Enrique Loewe, na presentación dun curso no Instituto de Empresa de Madrid, subliñaba que o máis importante da excelencia das manufacturas de obxectos únicos, era o tempo que outorgaban aos que se acercaban ao produto. A experiencia por enriba da posesión, o cal atopamos no xeito dos tecidos para vestir, ou para ollar coma un cadro, dos Belategui Regueiro. Outro testemuño que evidencia a autenticidade que leva incorporado o estilo de vida paseniño nos nosos días, vimos atopala no leitmotiv da Fundación Ría, onde se procura a marabillosa compañía do son das ondas do mar, a fermosura do solpor entre piños ou a comodidade da vida no rural. Todos estes exemplos aparecen relacionados con oficios artesanais, coa interación dos creadores coas materias primas (tratadas manual ou maquinalmente, pois non se pode esquecer a aportación da exposición de 2016 Manus X Machina: fashion in an Age of Technology do neoiorquino Metropolitan Museum of Art. Nela argumentábase que a exclusividade vén do talento, non soamente do oficio, e que logo se pode crear alta costura con máquinas) na era da hipermodernidade. Sen dúbida, Belategui Regueiro cumpren esa excelencia soñada.

Trama e urdidura

As dúas axis do tecer son a trama, ou os fíos entrelazados de xeito horizontal entre a urdidura subida ou baixada para crear un tecido, e a urdidura, os fíos fixos colocados con tensión que soben ou baixan para pasaren a trama por eles. A trama adoita ser máis suave que a urdidura, pero resulta vital definila claramente para xerar deseños e patróns atractivos. O tecido é, pois, un resultado do diálogo, unha actitude respecto do material; que no caso de Belategui Regueiro poder ser liño, la, algodón ou outros materiais infrecuentes cos que eles acadan un resultado novidoso e atractivo.

As pezas destes creadores poden ser tapices, que se coloquen de xeito ornamental nunha parede, pezas conceptuais coma os atados e trenzados que propoñen doutra volta, ou tamén tecidos fermosos con impresión natural feita con plantas que se transforman en vestido, en bolso ou en precioso obxecto para o cal ollarmos como nunha tokonoma traducida ao galego que serve para mostrar con temporalidade e humildade un pequeno tesouro téxtil. A beleza á que nos convidan os creadores do século XXI coma Belategui Regueiro atópase na actitude, no diálogo cas artes. O tesouro está en como relacionarse co tempo e co desengano.