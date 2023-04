Recortes, caneos, e outras cousas do fútbol

Recortes, caneos e outras formas de driblar, un texto que vén de publicar Positivas na colección “O Papel do Teatro”, que promove o Centro Dramático Galego, vén sendo, segundo lemos nos paratextos do volume, unha adaptación realizada polo dramaturgo Xosé L. Prieto con textos do xornalista e reporteiro Nacho Carretero, autor de Fariña (2015), un traballo de investigación ben coñecido e do que tamén se faría unha versión para a escena. Recortes... foi estreado polo propio CDG en 2022, con dirección de Tito Asorey, contando cun elenco de primeiras figuras da escena do país, así como cun equipo artístico notable, con profesionais da valía de José Faro “Coti”, Laura Iturralde, Mónica García, Laura Baena ou Sara Rey.

A peza, que é do que agora falamos, mostra con notable acerto luces e sombras dun deporte que ademais de promover actividade física, traballo en equipo e destrezas moi diversas, entre outras cousas e coma moitos outros, tense convertido nun espectáculo de masas en función dunha competición na que abrollan emocións e sentimentos, con frecuencia moi polarizados pola dimensión binaria do xogo: vitoria ou derrota, nós ou eles, os da casa ou os de fóra, os leais e os traidores, Vigo ou Coruña. Unha realidade que aínda se enlea de máis, cando nas competicións a que dá lugar estouran con forza as expectativas dos pais ante as posibilidades dos fillos de ser estrelas de primeira, con todo o que iso implica.

Organizado en vinte e unha escenas breves, que van da charla inicial antes do partido, coa arenga do adestrador, ao momento final, coa liberación última das emocións restantes ou sobrantes, o texto acerta a ofrecer unha mirada moi atinada do que vén sendo un dos deportes con maior aceptación no planeta, e seguramente co maior número de persoas que o seguen de forma incondicional, con paixón e fervor relixioso. O campionato último do mundo, moi edulcorado nas manifestacións públicas das masas a pé de estadio, a causa dos costumes e imposicións do país que o acolleu, foi unha boa mostra dos degoiros enormes que suscita e arrastra, e de certas zonas escuras que, ultimamente en España, están dando moito para escribir, falar, discutir e rexoubar. Quen mirara dentro dun bar o día da final dese mundial último, puido ver momentos estelares do que cabería denominar “drama social”, seguindo a Victor Turner, cos seareiros a cabalo dunha montaña rusa emocional, coa identidade convertida en escudo e camisola. Por iso, quizais, os paratextos da peza non ofrecen unha lista de personaxes, senón a nómina do elenco, ao mellor para trasladar a idea de que o fútbol, queirámolo ou non, por acción ou omisión, cariño ou aversión, aniña en nós.

O texto acerta a reproducir, de forma precisa, momentos clave, condutas típicas e tópicas, ou esencias varias do espectáculo nos seus diferentes momentos, xunto con algunha reflexión arredor do que vén sendo a posta en campo do mesmo, e deberíamos falar de campo e non de escena, pois, moi a pesar de Jorge Valdano, nesta última non hai competición e as pautas das condutas e das convencións van por outro lado.

Mostrar as moitas caras do fútbol é complexo, dada a variedade de enfoques que cabería adoptar, nos tempos e espazos, e nos suxeitos, moi variados. Outros textos teñen recreado, con idéntica fortuna, as beiras dese mundo. Un dos máis vistos, e seguramente lembrados, onda nós, ben podería ser Oé, oé, oé!, adaptación de Roberto Vidal Bolaño da peza homónima de Maxi Rodríguez, para o Teatro do Aquí. No orixinal aparecía un personaxe, de nome Veranio, común en espazos de sociabilidade, que é quen de discutir con quen se poña por diante calquera cuestión relativa ao desempeño das persoas que xogan, arbitran, adestran ou xestionan os clubs. Velaí a figura do catedrático, ou doutor, en fútbol, títulos que se gañan a pulso, partido a partido, facendo comentarios críticos, cando a sorte non acompaña ao equipo preferido ou cando vai gañando, que a cátedra obriga a confrontar con quen sexa. O fútbol dá para moito, tamén en bares e tabernas.

Fair play

Hai un momento na peza en que Sergio comeza a cantar unha cantiga que quere entender o xogo cun ollar máis humanizado e menos visceral, instintivo e primario, como se as afeccións do Celta e do Deportivo, por exemplo, puidesen compartir un día de partido nun clima de tolerancia, comprensión e plena camaradería, aceptando que os lances do xogo e os resultados poden ir nesta dirección ou naquela, e que co chifro final remata a romaría. Todo iso con locucións en radio e televisión e comentarios deportivos predicando concordia nos discursos, expresións e vocabulario.

Esa idea, ilustrada e marxinal, asoma nalgunha escena ao falar do “novo fútbol”, e serviría para expresar unha outra maneira de entender a existencia toda, sobre todo a vida política en todo espazo e lugar. Inocente intención que derrúe a cantiga final na que as identidades desaparecen, devoradas por palabras que conforman as únicas condutas posibles: euforia, ira, rabia, furia, saña. Porque ao mellor o estadio é o espazo para liberar tensións, medos, impulsos ou frustracións, e sentir que se forma parte de algo, cando se gana ou se perde. Os de Gabinete Caligari falaban dun lugar para “insultar y blasfemar”. A imaxe na cuberta do volume, de Artur Galocha, dá conta de todo.