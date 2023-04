“Juana de Vega foi, diante de todo, unha muller de acción”

–Por que Juana de Vega é aínda unha muller tan descoñecida tanto na historia de Galicia como na de España?

–Trátase dun asunto bastante paradóxico. Porque se vemos os xornais españois da súa época, decatámonos de que, neles, Juana de Vega sempre está presente. E, ademais, cunha presenza semellante á que tiveron Rosalía de Castro, Concepción Arenal ou Emilia Pardo Bazán.

–Daquela, que ocorreu?

–Pois que as outras tres continuaron mantendo a súa presenza mentres Juana de Vega quedou esquecida. Por que? Pois eu coido que, en parte, porque Juana de Vega, nomeadamente a diferenza de Rosalía e de Pardo Bazán, non escribiu obra de ficción. A Concepción Arenal pasoulle algo semellante e, aínda que se levou a cabo un gran labor de recuperación, o certo é que durante moito tempo non tivo tampouco a presenza que merecía.

–Neste “anonimato”, ten algo que ver que a súa memoria chegase ata nós soamente como a da “muller de Espoz y Mina”?

–En parte tamén, pero non creo que sexa ese o problema, porque quedou viúva moi nova, aos trinta e un anos. Daquela, cando ela publica as memorias do seu home, só figura como editora. Mais non foi só iso, senón que realmente foi ela quen as escribiu. E ademais, o mesmo que Concepción Arenal, estamos diante dunha muller moi pouco dada ás aparicións en público. Ambas, incluso cando escribían, agochaban dalgunha maneira a súa autoría. Neste senso, Juana sempre foi moi pudorosa e iso non axudou á súa proxección histórica, malia que o seu labor labor no ámbito da beneficencia, e a prol da organización da sociedade civil en Galicia, fose extraordinario.

–Juana era unha muller progresista pero, cos ollos de hoxe, tamén podería ser considerada como unha pioneira do feminismo?

–Depende do que entendamos por feminismo. Si é certo que na súa obra (e falo de feitos, non de textos; e pola vía da acción, que non polo da reflexión) o que si demostrou foi unha enorme sensibilidade polas mulleres desamparadas e puxo moito empeño en que as nenas tivesen acceso á educación. Se iso se pode incluír na xénese do feminismo, ela sería feminista. Pero naquela altura do século XIX, feministas como tales –isto é, como hoxe entendemos o feminismo– non había ningunha en Galicia nin en España.

–Sabemos que se carteaba con algún dos máis destacados políticos da época. Coida Vde. que as súas opinións eran tidas en conta polo que ela valía ou porque fose a esposa de Espoz y Mina?

–Iso puido axudar; pero é que viúvas de políticos e militares había moitas, mais non participaban en política ou non se ten constancia de que participasen. Así e todo, Juana de Vega tiña un nome propio, e iso reflíctese nas cartas, nas que eses persoeiros lle pidenconsellos, opinións…e hai cuestións que son moi significativas, e coido que reveladoras, de que a Juana si que lle facían caso. E moito. Ou cando menos, era unha muller interlocutora dos grandes políticos da súa época, e probablemente a única en España naqueles tempos.

–Vde. defínea como unha muller de acción...

–Juana de Vega foi unha muller de escrita, pero por enriba de todo, de acción. Cito o da escrita porque, por exemplo, eses cinco tomos que escribiu das memorias de Espoz y Mina. ou as dúas obras autobiográficas publicadas tras da súa morte, demostran que sabía escribir moi ben. Pero o certo é que ela foi, diante de todo, unha muller de acción, tanto no ámbito da beneficencia como no da creación de escolas. E, por suposto, tamén na política, pero iso non o coñecemos tanto porque as mulleres non podían participar en política, nin siquera podían legalmente votar. Pero Juana si que participaba, aínda que entre bambalinas, e de feito era un activo moi importante do Partido Progresista en Galicia e tiña moi bos contactos a nivel estatal con primeiros espadas do liberalismo español. Pero, xa digo, o lema dela viña ser algo así como “menos falar e máis actuar”.

–Chegou a ser vixiada pola policía como sospeitosa de ter vínculos coa revolución galega de 1846 (xermolo do provincialismo, do rexionalismo e, a longo prazo, do galeguismo), pero non se chegou a demostrar nada. Estaba ela ideoloxicamente perto dos futuros ideólogos do rexionalismo galego?

–Non creo. Ela participa no levantamento de Solís que, efectivamente, tiña unha variante provincialista, pero a parte mais grosa da revolta de 1846 estaba constituída por liberais progresistas, e nesa parte si entraba Juana de Vega. Eu non teño ningunha documentación que permita asegurar que ela estivese ideoloxicamente achegada aos provincialistas, a esa parte máis “galeguista”, por chamarlle dalgunha maneira.

–Que relacións mantivo con Concepción Arenal?

–Moi estreita, sen dúbida, porque foron moi amigas. Incluso chegaron a vivir xuntas na Coruña varios anos, e algún deles coido que na propia casa de Juana. Non é unha casualidade que o primeiro libro que publica Concepción estea expresamente dedicado a Juana de Vega.A verdade é que foron unlla e carne: crearon xuntas a asociación La Magdalena de axuda ás mulleres presas do cárcere da Galera, participaron en varias campñas e actividades conxuntas contra a pena de morte… ata se consideraban “irmás” entre elas, como así amosou Arenal cando faleceu Juana, unha morte que a afectou moitísimo.

–Tamén se chegou a relacionar con Emilia Pardo Bazán?

–É moi probable, porque o pai de Emilia Pardo Bazán, José Pardo Bazán y Mosquera, era un destacado progresista coruñés, e a súa nai, Amalia María de la Rúa-Figueroa e Somoza, participaba na beneficencia coruñesa. Coido recordar que a propia Emilia chegou a dicir que nos seus anos mozos tivo acceso á biblioteca de Juana de Vega. É certo que tiveron relación; non tanto que fosen amigas, porque a diferenza de idade era moi notable.

–É certo, asemade, que conservou en formol o corazón do seu marido morto?

–Non só iso, senón que mantivo momificado o corpo do seu home na súa casa e mais na súa cama. Non é estraño que algúns lle chamasen Juana “la Loca”. Ela estivo moi namorada de Espoz y Mina e, vaia, cada quen pode interpretar ao seu xeito esta especie de necrofilia, pero dende logo, non estaba tola, como tampouco o estaba, realmente, a referencia do alcume: a raíña Xana de Castela.