A estrea de Chané

“Cantar cos dedos.” Así expresou Chopin a cantabilidade da música, o misterio de trocar as notas en voz audible; as corcheas ou redondas, reconvertidas en melodiosas palabras. Os silencios, que na arte musical ou literaria cómpre ler, conectan con discreción unha mensaxe non apta pra calquera.

A música exprésase en distintos rexistros. Que ninguén negue o poder dunha canción se esta é interpretada por unha gaita, guitarra eléctrica ou violín. Non, non podemos admitir o clasismo nin instrumental nin autorial nin de ningún outro tipo. A arte precisa ser sentida, e cadaquén séntea á súa maneira. Somos ninguén para negar ese dereito.Porque a cuestión, como cavilou John Berger, reside no impacto da obra en nós. Calquera pode ouvir unha canción coma escoita voces na rúa. Incluso identifica sons durante un concerto, sexa na Ópera Garnier de París ou na sala jazzística de La zorra y el cuervo, na Habana. Mais, conmóvenos ese momento? Ese é o quid.

Na arte existe unha sensación inexplicable. Un boom clandestino porque nace dende nós e queda en nós. Refírome a cando unha melodía ou voz se apodera de todos os sentidos. Ás veces por días, outras por anos. Poucas para sempre.Porque os sons nos toman da man da alma. E, submisos, permitimos que nos dominen coma cadeliños aos pés do amo. Soan e resoan, por dentro e por fóra, até riscaren as cordas da vida. Vénseme o Agnus Dei, de Barber, interpretado por Vlaams Radiokoor (dispoñible na rede). Palabras sonoras hainas a moreas, coma beixos neste mundo incerto. Pero non todas significan algo, como sucede cos beixos. A voz musical debe atravesar a carne até tornar a razón nun anexo secundario do sentimento. A arte é quen de arrebatarnos o suspiro máis prohibido. Así, eu imaxino esas almas vibrando cando nos Centros Galegos, distribuídos polo mundo como pobo bíblico, ouvían as pezas do rexurdimento musical (ben estudado por Luís Costa, por certo). Aquelas cantigas de Montes ou Veiga que puxeron partitura a Rosalía ou Pondal. O país facíase sentir neles: tocaban a terra labrada, mollaban as dedas nas ondiñas do mar, respiraban nos penedos dos altos cotos, ulían os aromas do pan enfornado, pisaban os bulleiros das congostras, as herbas dos lameiros, a area marítima cun océano polo medio. Volvían “recordar” porque recordar vén de ri-cordis: volver pasar polo corazón.

Esta música, carregada de tanta forza para quen vivían a milleiros de quilómetros da nosa terra, tiña o poder de cohesión sociocultural e nacional. De aí que as Irmandades da Fala, sabedoras desta profecía, animasen a constitución de coros populares. A multitude galega, lonxe ou preto da patria, identificábase coas pezas, reclamábanas nos actos, cantaruxábanas como sabían… Mírese como o pobo mudou o primeiro verso de “Unha noite na eira do trigo”, de Curros e Chané. E precisamente Chané apalparía a gloria dos grandes éxitos lonxe da patria. Dirixiu o orfeón Ecos de Galicia e trabou amizade con Curros Enríquez deica á morte, pois acompañou o cadaleito do vate durante a travesía de regreso á terra.

Hai agora 150 anos (1873) que Chané comezara a feliz andaina compositiva con “Una broma pesada”, na Coruña. Nesta cidade chegou a catedrático de Belas Artes, pero ao ser suprimida, emigrou a Cuba. Ingrato país! Mais o músico tamén foi patriota. Velaí o seu nome na Sociedad de Beneficiencia de los Naturales de Galicia, a implicación no Centro Galego ou a participación na Asociación Iniciadora y Protectora de la Academia Gallega. E o destino quixo que, coma Curros, morrese expatriado na Habana. O paquebote trouxo o cadaleito, custodiado por Fontenla Leal, para abeirarse con Curros na terra.

Semanas atrás escoitamos “Os teus ollos”, letra de Curros e música de Chané, en Chapela. A voz púxoa a soprano rusa Anna Mélikhova, de perfecta prosodia galega e mellor dominio do idioma. O público sentiu que a arte emanada destes beizos atravesaba a alma. Música, letra, interpretación… Un complot contra as labirínticas fírgoas que protexen o espazo máis íntimo. Aquel capaz de facernos bagoar de ledicia como de tristeza. Todo o público presente levou consigo aquela palabra musicada. Eu confésoo: ela aínda vibra en min.