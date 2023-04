En 2022 gañou o Premio Nobel Annie Ernaux, escritora marcada pola orixe de clase e a desigualdade entre homes e mulleres. Os seus libros son autosociobiografías nas que transforma pasaxes da vida en literatura, sempre cunha actitude valente, cunha gran liberdade e cunha pluma áxil e limpa. Desta normanda, lectora de Pierre Bordieu, publica Rinoceronte O acontecemento, obra que apareceu en Gallimard no 2000 e que trata un tema que xa aparecía no seu primeiro libro Les armoires vides (1974): o aborto que sufriu cando era estudante de Filoloxía en Rouen e aspiraba a desenvolver unha carreira literaria. O libro desvela a intimidade da autora e as dificultades que atopou nun momento no que abortar estaba prohibido e a súa vida chegou a correr perigo. O relato conta unha experiencia persoal que se pode obxectivar e trasladar a outras persoas que con ela padecen a historia, xa que o que ela conta é tamén algo colectivo.

No momento da escrita do libro, a interrupción voluntaria do embarazo xa non era perseguido (legalizouse en Francia, en 1975), pero practicalo aínda levaba aparellada a vergonza, motivo polo cal a autora decidiu que o acontecemento que a afectou a ela e a outras mulleres pasase á escrita. E faino con rebeldía, con gran dureza e provocando incomodidade no lector. Non deberíamos esquecer que parte da obra de Arnaux está escrita a coitelo, con palabras sinxelas pero con gran contundencia. Tal acontece aquí para amosar a soidade e a violencia contra a que debe loitar unha muller á que o mundo se lle está derrubando. Neste libro, moi recomendable, cómpre subliñarmos tamén a pericia coa que a narradora alterna o tempo pasado coas reflexións presentes. O ACONTECEMENTO (2023): Annie Ernaux (trad. Moisés Barcía), Cangas, Rinoceronte, PVP. 16,15€