A pasada fin de semana desenvolvéronse en Pontevedra, no Pazo da Deputación, as Xornadas Arte e Memoria, e un dos temas centrais foi a arte social no contexto do franquismo.

Cómpre lembrarmos que a temática vinculada ao período republicano e á Guerra Civil é practicamente imposíbel no ámbito público que sobrevive no propio país a partir de 1936. A magnitude e intensidade da represión excluía a presenza destes temas e as diversas situacións persoais dos artistas condicionarán as respostas aos estímulos da nova realidade que van desde o silencio forzado do exilio interior até a denuncia da represión desde o territorio republicano ou desde o exilio.Así e e todo, na arte producida en Galicia na Guerra Civil e na primeira posguerra pódese detectar a pervivencia das fidelidades dos artistas coa causa democrática.

Como é ben coñecido, a obra de denuncia da represión que realizan artistas como Castelao, Seoane, Federico Ribas, Uxío Souto, Fernández Mazas ou Arturo Souto faise desde o bando republicano ou desde o exilio americano. Neste sentido é singular o caso de Manuel Colmeiro, que realiza xa desde o inicio da guerra tintas de denuncia dos masacres, algunha datadas no mesmo 1936, antes da súa marcha ao exilio a comezos do 1937. Colmeiro elabora debuxos co tema da brutal represión con exemplos como Terror en Galicia (1936), en que representa mulleres enterrando cadáveres nunha fosa común, partindo dunha iconografía que lembra as piedades relixiosas envoltas nun ar goyesco. A similar inspiración responden obras como Fusilamento (1936) ou Muller con fusilado (1936). Despois continúa coa mesma temática xa instalado en Buenos Aires,

Un segundo ámbito da memoria interior son os testemuños da prisión, que nos peores casos preceden o asasinato das persoas que elaboraron estas obras ou que son representadas nas mesmas. Este é o caso do caderno de debuxos que realizou Camilo Díaz Baliño (1889-1936) antes do seu asasinato, onde retrata os seus compañeiros de presidio en perfís descritivos e cunha indubidábel vontade de testemuñar os feitos, deles é un bo exemplo o retrato do alcalde de Santiago e director da editorial Nós Ánxel Casal.Outro exemplo é o de Benito Prieto Coussent (Ribadeo, 1907-Granada, 2001), que foi un pintor, debuxante e escultor que durante a súa estadía no cárcere de Tui realizou uns intensos retratos de compañeiros presos, como os de Manuel Estévez Gomez, Jerónimo Rodríguez Rodríguez ou Fernando Martínez Freiría.

Senlleiro tamén é o caso de Mario Granell (1914-1991), que sufriu prisión desde 1936 até 1942. Neste período, e encarcerado na Coruña, realiza unha obra de enorme singularidade, marcada por un onirismo surrealista moi persoal de grande forza lírica e cromatismo vivo, que reflicte unha actitude esperanzada en medio da súa dramática situación. Desta altura son os seus especiais e vistosos cadernos e libros. Son obras que sorprenden pola súa calidade, feitas nunha condicións ben duras. É moi interesante constatarmos que o pintor, coa súa linguaxe vangardista, aposta por unha disidencia tamén artística cos modelos estéticos dominantes dos sublevados. Neste sentido é ben ilustrativa unha obra como Parrondo e Tomasín no cárcere (1938), que recolle unha escena de prisión cunha atrevida sinxeleza que se nos aparece como plenamente moderna.

Outro ámbito en que se proxecta a memoria persoal da guerra é o da fronte no bando franquista. Quizais o máis notábel é o caso de Laxeiro que retrata compañeiros de filas e que elabora unha obra singular: o seu Autorretrato (1938, colección privada). Realizado cando é soldado na fronte de Asturias, este traballo posúe un sentido testemuñal manifesto: “Este son eu no ano 1938, 22-3. Cangas de Narcea, Asturias”. A autorrepresentación hai que ligala á vontade de reter a imaxe na súa instantaneidade; a referencia textual, ese “Son eu” que Laxeiro viña utilizando en autorretratos desde comezos da década dos trinta que nos lembra que no fondo paira a idea do paso do tempo e da morte, algo moi presente nun momento como a guerra.

Finalmente debemos mencionar un tipo de imaxes que podemos definir como ligadas a unha memoria cifrada. Este é o caso de certas obras do pintor Urbano Lugrís e dun testemuño excepcional do arquitecto Manuel Gómez Román.

A Galicia do interior

Urbano Lugrís, ao longo dos anos corenta e cincuenta, realiza unha obra moi representativa do momento que vive a nosa cultura e das dificultades para a súa expresión pública. Lugrís incorpora temas da tradición cultural galega, é o que acontece no Tríptico de San Gonzalo segundo Álvaro Cunqueiro, en que parte duns textos de Cunqueiro sobre unha lenda medieval galega, ligada aos ataques normandos nas nosas costas e á intervención milagrosa do santo e incorpora a representación dunha estela discoidal e debaixo dela o logotipo do grupo Ultreya, organización xuvenil nacionalista de antes da Guerra Civil, co tríscele. A mensaxe en clave é moi elocuente.

E rematamos cunha obra que compendia esta idea da memoria como acto de resistencia, trátase dun deseño do arquitecto Manuel Gómez Román. É o alzado dun edificio para o Seminario de Estudos Galegos, realizado co seu característico estilo historicista e neobarroco, que ten a singularidade de ser feito na década dos corenta, cando xa o Seminario fora destruído polas autoridades franquistas, porén, o autor, con este xesto ateigado de simbolismo, reivindicaba a pervivencia dos ideais do galeguismo da posguerra e a memoria do proxecto cultural nacional.

