O anel do pescador

Sendo benevolentes, cabería considerar como unha anormalidade histórica a morna reivindicación que sempre fixo a historiografía española dos catro papas nacidos en terras hispanas. Cabería unha escusa verbo de Bieito XIII, en tanto en canto aínda segue a ser considerado antipapa e, polo tanto, herexe pola Igrexa católica. Pero non se comprende a indiferenza verbo dos dous papas Borja valencianos: Calixto III (Afonso) e Alexandre VI (Rodrigo). Quizais por pertencer tamén á Coroa de Aragón (non esquezamos o berro no Vaticano “Oh, Dio. A Chiesa in mani dei catalani” tras a elección do segundo). Unha indiferenza, no caso do aragonés, evidenciada ademais no roubo trapalleiro que padeceu en 2000 o seu cranio, mal conservado no palacio ruinoso dos condes de Argillo en Sabiñán. Era o único resto salvado da profanación da súa sepultura por tropas francesas na Guerra da Independencia. Pero precisamente ese esquecemento é o que deu a Pedro Martínez de Luna e Pérez de Gotor, papa Bieito XIII (Illueca, 1328 – Peñíscola, 1423), un aire de lenda e de resistencia fronte as componendas entre o Vaticano e mais os poderes temporais, especialmente o dos reis de Francia.

Naceu Martínez de Luna nunha das principais familias aragonesas da Idade Media, establecida no concello de Luna, nas Cinco Villas, e sempre ao servizo da coroa (Navas de Tolosa, Muret), sen esquecer unha boa política de matrimonios. Exerceu de profesor de Dereito canónico na universidade de Montepeller, onde estudara leis. Foi nomeado cardeal por Gregorio XI, o derradeiro papa en ocupar a cátedra de San Pedro en Aviñón. Por un papa español Cando este pontífice regresou a Roma para tentar a unificación do papado, morreu. O conclave celebrouse, sen esperar aos cardeais de Aviñón, cos presentes en Roma., que estaban divididos en tres faccións: provenzais, franceses e mais italianos, sendo neutrais Roberto de Xenebra e Pedro de Luna. A proposta deste, foi elixido o arcebispo de Bari, que non era cardeal, quen tomou o nome de Urbano VI. Pero os cardeais franceses consideraron que tal elección era ilexítima, ao cal non axudaron as maneiras pouco diplomáticas do novo papa. O cardeais ausentes chegaron daquela a Roma: alí consideraron que a elección non era válida canonicamente. Os disidentes verbo de Urbano VI celebraron un novo conclave e elixiron a Roberto de Xenebra como Clemente VII, que regresou a Aviñón. Á súa morte en 1394 foi escollido Pedro de Luna como Bieito XIII. Pero o rei de Francia non aceptou que o novo pontífice fose súbdito da Coroa de Aragón e que non puidese influír nel. Bloqueado o Palacio dos Papas, o pontífice aragonés conseguiu escapar en 1403. Perdido o apoio de Navarra e Portugal, só contaba co de Aragón, Castela, Sicilia e Escocia. Había, pois, tres papas: Bieito XIII, Xoán XXIII (elixido en Pisa para unificar o papado) e Gregorio XII, que non aceptou a deposición proposta en Pisa. O segundo convocou o concilio de Constanza (1414) coa esperanza de ser aceptado coma papa unificado pero como tal cousa non sucedeu, foi obrigado a renunciar. Os canonistas e teólogos asistentes consideraron que a autoridade do concilio estaba por riba da do papa. Un ano despois, Gregorio XII facía o mesmo e por recoñecer o acordo de Constanza, deixaba de ser considerado antipapa. Benedito XIII foi deposto dous anos despois polo concilio, que elixiu a Martiño V como único papa válido. Na xeira do capitalismo Pero a contorna deste pontífice estaba lonxe de ser pacífica. Un cardeal ao seu servizo organizou que en 1418 alguén envelenase a Bieito XIII, que residía en Peñíscola, protexido polo rei aragonés. Pero Afonso V, por razóns políticas, retiroullo. Cinco anos despois, aquel papa teimado morreu. Foi sucedido como papa de Aviñón Clemente VIII, o tamén aragonés Gil Sánchez Muñoz. Sen apoio real, abdicou pasados seis anos. O papado volvía a estar unificado e en Roma. Novos pontífices foron tomando os nomes dos considerados antipapas. Foi aquela crise a peor que a Igrexa padeceu despois da do cisma de Oriente, cando os emperadores de Bizancio non quixeron recoñecer a autoridade de Roma.