Na xeira de Fernán Pérez

Situado no esteiro do río do que toma o nome, o concello coruñés de Pontedeume, ademais de ser a porta de entrada ao famoso parque natural, conta cun longo pasado visible no seu abundante patrimonio. Paso do Camiño de Santiago, aquí ten unha extensa historia o apelido Andrade, vinculado á poderosa estirpe medieval galega. O castelo ou o torreón, hoxe convertido en museo, achegan o visitante aos tempos do primeiro señor da vila, Fernán Pérez, “O Bo”, privilexio concedido por Enrique de Trastámara en 1371 como recompensa polo seu apoio na guerra fratricida contra o rei Pedro I “O Cruel”. Á doazón dos señoríos de Pontedeume e Ferrol uniríase en 1373 a do señorío de Vilalba, de forma que a ascensión da Casa de Andrade cara ao primeiro rango da nobreza galega sería imparable. Pontedeume, a partir de entón, quedará intimamente ligada ao destino desta familia. Lendariamente, atribúese a Fernán Pérez “O Bo” a construción de sete igrexas, sete mosteiros, sete hospitais e sete pontes.

Foi Fernán Pérez de Andrade hábil negociador cara aos seus intereses, gran home da Galicia feudal e ao que se asigna a frase “non quito nin poño rei, pero axudo ao meu señor”. No seu momento realizou grandes obras que supuxeron o desenvolvemento e prosperidade da zona, como cambiar a vella ponte de madeira por unha ponte de pedra sobre o río Eume. Dotado con dúas torres para a súa vixilancia (Torre da Ponte e Torre do Risco), no seu día foi un dos viadutos máis longos de Europa con máis de oitocentos metros, todo un alarde de enxeñería para a época, convertido desde entón en itinerario estratéxico de toda a comarca.

“O Bo” non só refixo o paso sobre o río. Foi o responsable da construción das murallas defensivas do burgo, que constaban de tres portas: a de San Miguel, a da Vila e a da Ponte. Fernán Pérez sería tamén o impulsor dalgunhas xoias do gótico en Galicia, como a igrexa de Santa Maria de Azogue ou San Francisco, ambas en Betanzos. Tras a súa morte, acaecida en 1397, foi enterrado na capela maior deste templo. O seu sartego, sostido sobre un xabaril e un oso, símbolos ligados á súa persoa, constitúe un fermoso exemplo de arte funeraria medieval.

Dise que o castelo roqueiro que se alza dominando o val e mais a ría en Pontedeume foi mandado construír polo señor de Andrade entre 1369 e 1377. A súa función principal debeu ser a de baluarte destacado, cheo de lendas como a que conta que a pena sobre a que se levanta foi puída por varias partes para facelo case inaccesible, algo que complicaba aínda máis o foso que o rodeaba. Por ser pequeno e de escasa capacidade de aloxamento, apenas servía como residencia, e a familia e súbditos vivían no pazo que existía na vila. Cóntase que en casos de perigo subían a protexerse ata a atalaia a través dun paso subterráneo que unía ambas as edificacións.

A pegada de “O Bo” en Pontedeume está presente tamén no coñecido como Torreón dos Andrade, o que queda do antigo pazo da familia no centro urbano. Mide dezaoito metros de alto e once e medio de lado, e hoxe acolle a Oficina de Turismo e o Centro de Interpretación dos Andrade, un museo no que se repasa a historia medieval do concello e mais a liñaxe do insigne clan. A través de paneis informativos, maquetas e proxección de audiovisuais, o visitante pode coñecer ao detalle como era a vida na época. Así mesmo é posible coñecer as viscisitudes da estirpe na figura dalgúns dos seus membros, como Nuno Freire de Andrade, alcumado “O Mao” polo seu carácter despótico e cruel. Fartos das súas constantes alzas de impostos, mariñeiros, campesiños e burgueses constituíron unha irmandade –a Fusquenlla– que axiña se converteu nun movemento de emancipación que chegou a cercar a familia de Nuno Freire no castelo de Andrade en 1431. Foi un dos preludios da gran revolta Irmandiña de 1467.