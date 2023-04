Memoria do Vigo agrario

O Concello de Vigo vén de adquirir para o patrimonio público o antigo edificio da Sociedade Agraria de Lavadores, situado no nº 58 da rúa Ramón Nieto. Este edificio histórico, erixido en 1911 e que era propiedade da Sociedade Cooperativa do Campo Santa Cristina de Lavadores fundada en 1922, vai ser destinado a usos sociais e administrativos. Neste pequeno traballo achegámonos ao contexto histórico, social e político que permitiu a erección deste inmoble sindical dos agraristas do antigo concello de Lavadores, un inmoble con grande valor histórico, sen dúbida, pero tamén arquitectónico, como veremos.

Segundo Giráldez Rivero (2007) no ano 1900, cando Lavadores contaba con 15.085 veciños, os labregos do concello que non saben ler nin escribir son 11.536, isto é, o 76% do censo, o que explica a ausencia dos agraristas da prensa diaria. As noticias relativas a este concello que publican os medios de masas da época ("El Pueblo Gallego" e o FARO DE VIGO) teñen orixe na casa consistorial e no casino, fundamentalmente, e só a prensa minoritaria como "La Lucha" (1898-1917), "El Campesino" (1900-1909) ou "La Idea" (1901-1918) se fan eco de forma prolixa da vida social e política que ten lugar nas parroquias de Teis, Santa Cristina, Candeán, Cabral, Bembrive, Beade, Valadares e Zamáns.

A Sociedade de Agricultores de Teis, que nacera en 1898, converteuse en sindicato en 1911 -o mesmo no que remataron as obras do noso edificio- “agrupando a varias colectividades da parroquia, e en 1922 erixiuse a Sociedade Cooperativa. A de Santa Cristina de Lavadores contaba na República con 360 asociados -sobre 2.500 veciños/familias-, un capital social de 35.000 pts., e un seguro mutuo de gando para 328 cabezas por valor de 152.420 pts”, escribe González Fernández (1999).

Efectivamente, entre 1907 e 1911 os agraristas, liderados polo Directorio Antiforal de Teis e o Partido Liberal, loitaron pola redención dos foros, un contrato de longa duración polo que os terratenentes -aristócratas e a Igrexa católica- lles cedían aos labregos as terras a cambio dunha elevada contraprestación. O protagonismo antiforal de Galicia, cuxa punta de lanza era o desaparecido concello de Lavadores (1837-1941), queda en evidencia no ano 1912, cando se inaugura o edificio dos agrarios de Lavadores e se dá difusión ao “Manifesto de Ourense”, que encabezou o crego Basilio Álvarez, líder de Acción Gallega. O profesor Cabo Villaverde, biógrafo do abade de Beiro e especialista do movemento antiforal, asegura que “Basilio tiña bastante relación con Vigo, mesmo foi nomeado fillo adoptivo durante a República. En cambio as súas relacións cos agrarios de Lavadores nunca foron doadas”. Dous anos máis tarde, en 1914, Lavadores escolle a Julián Estévez (1855-1928), un emigrante retornado de Cuba de ideas progresistas, como o primeiro alcalde agrarista de Galicia.

Achegas individuais

Giráldez Rivero (2007) relata como en 1911 os agrarios de Lavadores financiaron a través de achegas individuais a construción da súa propia sede na rúa Ramón Nieto (antiga estrada de Villacastín a Vigo), un notable proxecto edilicio que debemos ao arquitecto e político galeguista Manuel Gómez Román, quen formou parte da corporación olívica durante varios mandatos. Agraristas e galeguistas acabarán forxando unha estreita colaboración política, facendo campaña xuntos a favor do Estatuto de Autonomía de Galicia na década de 1930.

En novembro dese ano de 1911 no que rematan as obras da sede da Sociedade Agraria de Lavadores, celebráronse eleccións municipais para o bienio 1912-1913. Ao igual que en anos anteriores, as reclamacións administrativas pola exclusión de labradores do censo volven repetirse, o que evidencia a manipulación e o control do sistema electoral por parte das forzas políticas conservadoras durante a restauración borbónica. Nese mesmo ano de 1911 os agrarios de Lavadores obteñen unha clara vitoria electoral. Así o relata o periódico agrarista do Condado "El Tea", que informa como “en los ayuntamientos próximos a Vigo, el triunfo ha sido completo: Lavadores que venía siendo foco de caciquismo iglesista, se redime”.

Valor arquitectónico

O edificio da antiga sede dos agraristas de Lavadores érguese entre medianeiras e aparece gorecido baixo unha cuberta a catro augas. O principal valor arquitectónico reside na fachada, onde se sitúan os elementos ornamentais que coroan o eixe central da composición. Trátase dunha edícula con decoración vexetal formada por flores (rosas, dedaleiras...) e froitas (uvas, olivas...) que saen dun par de cornucopias -símbolo da abundancia- que flanquean unha cartela central na que se fixou unha placa (probablemente de mármore) hoxe perdida. Coroa o conxunto un motivo fitomórfico trepanado formado por catro follas de tamaño desigual rematado en altura por unha piña. O ornato de carácter vexetal é propio do estilo modernista, tal e como sinala Iglesias Veiga (1995), que foi o primeiro investigador en reparar nesta pequena xoia da arquitectura viguesa. A utilización deste motivo ornamental en Gómez Román non é exclusivo deste edificio sindical, senón que está presente en moitas das súas obras deste mesmo autor: a desaparecida Casa do Pobo olívica, o edificio Mülder, o Banco de Vigo ou o edificio Simeón.