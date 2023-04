As leccións da Historia

A temática histórica resulta sempre atractiva, é o máis parecido a unha máquina do tempo: viaxamos á época que queiramos, atrapa o noso interese, recrea a mente e/ou enriquece a visión do mundo. Se a isto engadimos que se presenta baixo o formato de novela gráfica o feitizo aumenta ao conxugar tanto a parte visual coma a intelectual o que supón un exercicio interpretativo interesante que os lectores han de valorar moi positivamente.

A batalla de Rande, texto excrito por David Braña e ilustrado por Pablo Prado que vén de publicar a editorial Galaxia, é unha boa mostra do que acabo de describir no que a historia da ría de Vigo é, en palabras de Damian Troncoso Saavedra, impresionante xa que ademais de ser habitada pola orde do Temple, de sufrir o ataque do corsario Francis Drake e de ser habilitada como lazareto para enfermos no século XIX e como campo de concentración ao finalizar a Guerra Civil no XX, foi escenario nos primeiros anos do século XVIII dunha cruenta batalla naval nas que se enfrontaron as coalicións angloneerlandesa e a hispanofrancesa no contexto da Guerra de Sucesión española e que pecha a día de hoxe un misterio digno de ser abordado.

O detalle, a actualidade e a coloquialidade coa que os autores tratan o tema son quizais os piares sobre os que se constrúe a historia narrada e que facilitará a comprensión dunha parte do relato da contorna da cidade olívica que é un espazo tamén na actualidade impregnado de especulacións acerca do que sucedeu hai máis de tres séculos e que se converte, en virtude das imaxes, dos breves textos que a acompañan e dos referentes actuais nun volume no que a historia cobra vida e aniña no corazón de quen se achega a ela coa intención de entender o presente.