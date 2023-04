“Sereos, alegres, valentes e ousados”

O poeta Jaime Gil de Biedma sentenciou que “de todas as historias da Historia, a máis triste sen dúbida é a de España, porque acaba mal”. Cabería matizar que en ocasións rematou peor. Sería o caso da I República Española, da que agora conmemoramos os seus cento cincuenta anos. Non tanto coma froita madura senón por simple consecuencia dun baleiro de réxime, as dúas cámaras das Cortes, constituídas en Asemblea Nacional, proclamaron o 11 de febreiro de 1873, por ampla maioría, a república ao día seguinte da abdicación de Amadeo I, o rei italiano que ocupou o trono apenas dous anos. Despois da Revolución de 1868, a continuidade monárquica coa que naquela altura era a dinastía democrática máis potente de Europa, non deu a estabilidade esperada. Como o definiu Castelar, quedaron esgotadas as monarquías tradicional (Fernando VII), parlamentaria (Isabel II) e democrática (Amadeo I).

Ademais da propia división entre as forzas liberais e republicanas, engadíanse naquela xeira dous asuntos externos: a crise económica que seguiu á Guerra de Secesión norteamericana e a derrota de Francia contra Prusia, que deu paso á Terceira República e á Comuna de París. En clave interna, a República tivo que afrontar a Terceira Guerra carlista (encetada en 1872), a Guerra dos Dez Anos en Cuba e a sublevación cantonal, promovida polos federalistas intransixentes que non esperaron a aprobación dunha nova constitución.

Para alén dunha grave situación financeira, tamén xurdiron diversas reivindicacións sociais: abolición das “quintas”, dos impostos aos consumos (alimentos, bebidas, combustible) e aos produtos estancados (tabaco, sal). Convocadas eleccións constituíntes a unha república federal para o mes de xuño, a participación foi baixa, apenas un 40%. Entre as forzas republicanas había tres sectores: o intransixente, o pactista (con Pi i Margall) e o moderado (Castelar, Salmerón).

O primeiro presidente do goberno (e xefe do Estado), Estanislau Figueras, non foi capaz de aturar o caos provocado por propios e alleos e deixou o cargo aos catro meses para marchar a París. Di a lenda que antes de partir dixo (cabe que en catalán) aos membros do goberno: “Señores, vou serlles franco. Estou ata os collóns de todos nós!”Non hai certeza de tal, pero definía moi ben a situación. Sucedeuno Francesc Pi i Margall, que desde a carteira da Gobernación, tivera que reprimir a revolta cantonalista. O seu mandato durou trinta e oito días. O terceiro presidente foi Nicolás Salmerón, que dimitiu un mes e medio despois cando se negou a asinar as sentenzas de morte ditadas contra uns militares que apoiaran a revolta cantonalista.

O seu sucesor foi Emilio Castelar: suspendeu as garantías constitucionais, restableceu a arma de Artillaría e as Ordenanzas Militares, e aumentou os efectivos da Garda Civil, ao tempo que xestionou un achegamento aos sectores conservadores. En xaneiro de 1874, catro meses despois de xurar o cargo, e coñecedor de que se preparaba un golpe de estado, foi derrotado nunha moción de confianza no Congreso. O xeneral Pavía interveu militarmente para disolver o parlamento e Castelar dimitiu. O xeneral Serrano foi proclamado para ocupar a xefatura do Estado con Práxedes Mateo Sagasta na presidencia do goberno. Co baleiro parlamentario, exerceu unha ditadura pasiva: venceu a revolta cantonal de Cartaxena, ordenou a disolución da AIT, restableceu os impostos aos consumos e encarou a ofensiva contra os carlistas, que perderon o sitio de Bilbao.

Ante tal situación, Cánovas del Castillo publicou o Manifesto de Sandhurst coa sinatura do príncipe Afonso. O 29 de decembro de 1873 o xeneral Martínez Campos fixo un pronunciamento en Sagunto para a restauración da monarquía con Afonso coma novo rei. Feita efectiva esta o mes seguinte, o novo sistema político anulou boa parte das medidas adoptadas nos anos precedentes. Ausente unha base social que sostivese a República, volvían a hexemonía social da Igrexa, do Exército e das oligarquías financeiras e agrarias, e unha política baseada no control dos mecanismos electorais.

Redención de foros

Un ano despois da Revolución de 1868, os políticos republicanos galegos sumáronse en Compostela ao proxecto federalista que dera inicio, co Pacto de Tortosa, nas terras da antiga Coroa de Aragón. Doutra banda, a rebelión contra Amadeo de Saboia, que daría paso á Terceira Guerra carlista, en Galicia tivo unha dimensión limitada a penas a diversas sabotaxes por accións de guerrilla. Despois da insurrección militar de Ferrol en outubro de 1872, a proclamación da República abriu a oportunidade para que os políticos galegos que a defendían, pretendesen transformar a paisaxe agraria de Galicia. Despois de diversos antecedentes, como o de Manuel Colmeiro en 1843, o deputado por Ourense Juan M. Paz Nóvoa presentou en xuño de 1873 un proxecto de lei para a redención de foros. A lei foi aprobada en agosto e en clave federal, incorporaba tamén outros contratos enfitéuticos (“rabassa morta” en Cataluña, “treudos” en Aragón). Ben axiña apareceu a oposición dos propietarios, moitos deles aparecidos ou crecidos despois das leis de desamortización. Tiveron o apoio da prensa e de institucións como o Colexio de Avogados coruñés.

A lei foi anulada coa Restauración pero volveu ser aprobada cos proxectos de Montero Ríos (1886) e Valcárcel Ocampo e Vicenti (1907), para selo definitivamente con Primo de Rivera.