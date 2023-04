Memoria de si e dun país

Falecido en combate no transcurso dos primeiros meses da Primeira Guerra Mundial, cando apenas contaba vinte cinco anos de idade, a prematura morte de Prosper-Henri Devos privou, sen dúbida, ás letras belgas -en lingua francesa- dun autor do que cabía agardar unha ben importante contribución. Aínda así, conservamos da súa autoría dúas novelas publicadas -Un xacobino do ano CVIII (1910) e Monna Lisa (1911)- ás que cómpre engadir aínda unha terceira inconclusa: O asalto de Chaves, asemade que unha peza teatral inédita: A prudencia do rei Filipe.

En 1912, e como correspondente do xornal L´Étoile, Devos chegou onde nós. Oito crónicas aparecidas, entón, nas páxinas da referida publicación dan noticia dun percorrido que dá inicio en Vigo -cidade á que foi arribar procedente de Portugal, tras dos pasos dos, derrotados, monárquicos portugueses- e que continúa logo por Santiago, Lugo e, finalmente, Ourense onde foi coñecer a Primitivo R. Sanjurjo, un intelectual -como é ben coñecido- relacionado con Vicente Risco e R. Otero Pedrayo. Catro das “Cartas de Galiza” -con ese título apareceron en L´Étoile-- foron traducidas en 1917 e publicadas na revista La Centuria. Xa en 1968, X.R. Fernández Oxea incluínas na súa obra Cartas de Galicia de Henri-Prosper Devos (evidentemente, hai un erro na transcrición do nome). Pois ben; vén ser agora María Obdulia Luis Gamallo, e para Laiovento, quen leve a cabo a nova tradución, edición e notas deste monllo de textos que nos proxectan unha experiencia emocional -na procura do eu interior- ao tempo que unha reportaxe vívida da Galicia do momento e que Devos tenta comprender desde a curiosidade e da simpatía por un país que chegou a engaiolalo. De certo, unha lectura chea de interese. CARTAS DE GALIZA (2023) Prosper-Henri Devos

