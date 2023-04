Hieratismo e subxectividade

No Museo Nacional Soares dos Reis, na cidade portuguesa do Porto, pode verse até o 21 de maio unha exposición dedicada á pintora Aurélia de Souza (Valparaíso, Chile, 1866- Porto, 1922), destacada artista portuguesa case descoñecida entre nós, autora dun autorretrato excepcional que pode ser colocado entre o mellor da produción europea do seu tempo e que chamou a atención do mundo da arte cando puido ser visto en Londres e Nova York no ano 2000 na mostra Art at the Crossroads -Arte na encrucillada- (Royal Academy, Londres; Solomon R. Guggenheim Museum, Nova York), proxecto onde partillaba as paredes, entre outros, con Paul Cézanne, Paul Gauguin, Pierre Bonnard, Paula Modersohn-Becker ou Pablo Picasso.

O Autorretrato (c. 1900, Museo Nacional Soares dos Reis, Porto) de Aurélia de Souza, que fai parte das obras da exposición Aurélia de Souza. Vida e segredo, presenta unha concepción de intenso hieratismo, enfrontándonos a unha potente imaxe da artista con algo máis de trinta anos, serena, concentrada no seu propio eu, cunha aparencia de inexpresividade. Estamos perante un lenzo que nos interpela cun ollar intenso e analítico por medio dunha linguaxe formal na cal domina a rexa estrutura e a solidez volumétrica, facendo destacar o rostro frontal e un colorismo fortemente contrastado, co vermello da roupa cun protagonismo intenso.

Estamos diante dunha obra que se sitúa nun momento fulcral da evolución do xénero retrato -e autorretrato-, a finais do século XIX e inicios do XX, nun contexto en que o simbolismo é un fondo cultural de intensa presenza, algo detectábel en boa parte da produción da pintora portuguesa e que se pode percibir moitos dos traballos presentes na exposición do museo portuense. Como os mellores autorretratos, o de Aurélia de Souza -tamén coñecido co título de Retrato do casaco vermelho- pon de manifesto unha confrontación profunda coa propia imaxe, lembrándonos que enxergar o propio rostro é ser confrontado cos propios límites, é ollar para o tempo e para as súas dolorosas e inquietantes evidencias.

Neste sentido, Aurélia de Souza constrúe un auténtico espello do eu, no cal a artista controla a emoción por medio da rigorosa estrutura formal do xénero, unha formulación plástica que nos transporta ás orixes do retrato, na pintura dos “primitivos” do século XV. Destaca pola escolla das tonalidades e pola homoxeneidade do tratamento pictórico, aspectos que patentizan até que punto a artista quere controlar o efecto plástico e facilitar a sensación de interiorización que a pintura transmite. É unha obra totalmente contemporánea, con trazos de certo deliberado arcaísmo, que asimila conceptos da modernidade fin de siècle. É un óleo alleo á afectación, plasticamente sobrio e que destaca psicoloxicamente pola caracterización interior, coa face cunha frialdade de máscara, mergullada a pintora no seu mundo íntimo e confrontada coa súa autorrepresentación.

En xeral, non nos pode sorprender a importancia do autorretrato na altura en que realiza este óleo a pintora portuguesa tendo en conta que a identidade é un dos grandes temas da modernidade. Neste sentido, percíbese, nos anos finais do XIX e nas primeiras décadas do XX, un desdobramento: por unha parte hai unha acusada personalización do autorretrato -e iso é o que acontece co de Aurélia de Souza- e en xeral do retrato e, ao tempo, explicítase o seu contrapunto -e complemento- na presenza da máscara, que mostra a desaparición do eu individual mergullado no colectivo, e algo de máscara hai tamén no rostro da pintora neste óleo de radical rixidez e frontalidade.

Título: Aurélia de Souza (1866-1922). Vida e segredo. Artista: Aurélia de Souza. Comisariado: Maria João Lello Ortigão de Oliveira. Local: Museu Nacional Soares dos Reis, Porto (Portugal).

