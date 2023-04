Fantasías medievais en BD

Finalista do III Premio BD do Garaxe Hermético, José Malvárez Carleo (A Coruña, 1985) vén de estrear a súa nova novela gráfica Incoloro: A profecía dos sangues no selo “Marlín” de Edicións Xerais. Trátase, entón, dunha historia de fantasía medieval ambientada nun mundo inexistente no que, despois dunha grande e sanguenta guerra, un pobo se ve sometido a outro. O motivo? A cor do sangue. Os vermellóns, de sangue vermello, son agora os donos da terra e escravizan os cetrinos, de sangue verde. O líder dos Vermellóns, coñecido polos seus cruentos experimentos, rexenta o territorio desde o seu castelo, no alto do Outeiro Torácico. Pero a esperanza non morreu entre o pobo Cetrino: aínda contan cunha pequena resistencia de guerrilleiros e, ademais, existe unha profecía acerca doutro pobo misterioso cun sangue branco que pode ser a clave da liberación.Neste contexto, o mozo cetrino Einon coñece a misteriosa Uply no medio do bosque. Uply non lembra nada arredor do seu pasado e non sabe cómo acabou alí. Ademais, a súa capacidade para sandar parece indicar que pode ser a persoa que estaban a esperar.

Incoloro preséntase como o primeiro volume do que parece ser unha saga, xa que conclúe cun final aberto. Ao longo das 88 páxinas a cores desta edición rústica atoparemos tamén algunhas pequenas pílulas de información sobre o mundo fantástico que o autor creou. Esta novela, cóntanos, está influenciada por videoxogos como Final Fantasy; mangas como Nausicäa, de Hayao Miyazaki, ou Fenix, de Osamu Tezuka; e películas como Cristal escuro, de Jim Henson, ou Dragonheart, de Rob Cohen.

O autor e historietista coruñés estudou Comunicación Audiovisual na Universidade de Santiago de Compostela e é ex alumno da escola de BD de Kiko da Silva, O Garaxe Hermético, onde colaborou nas obras colectivas A vila dos debuxantes do norte (Retranca Editora, 2014) e 221BD (Retranca Editora, 2016). Malvárez tamén participou como ilustrador en diversas campañas publicitarias e é autor de múltiples títulos autoeditados que se poden atopar na súa web e comprar en plataformas en liña.

Incoloro: A profecía dos sangues resultou finalista na terceira edición do Premio Banda Deseñada, organizado pola escola e mis a editorial Xerais en 2021. Deste premio saíron algunhas outras publicacións ben interesantes en BD nos últimos anos. A proba de auga, da autora Anémona de Río (Vigo, 1995), pseudónimo de Aldara Álvarez García, foi a gañadora da primeira edición ( Xerais, maio de 2020) e xa conta con varias reedicións. Outras obras gañadoras tamén foron publicadas, coma Nerea. O príncipe da sorte do debuxante Pablo Prado (Ourense, 1987) e do guionista Miguel Rojo, premio da segunda edición, e Cósmico, o bombeiro galáctico de Alfonso Barreiro Carreño Fon (Noia, 1980), a obra galardoada da terceira. O caderno de rama de Ánxel Carramal Fernández (Pontevedra, 1994) logrou o premio do último certame, celebrado en decembro do ano pasado, e será publicado en maio do presente. Ademais, Pablo Prado concibiu O derradeiro libro de Emma Olsen (Editorial Galaxia), adaptación gráfica da novela homónima de Berta Dávila (Santiago de Compostela, 1987), como traballo de fin de curso, premiado co Follas Novas á Mellor banda deseñada 2020.

As novidades do 2023

Ademais da épica Incoloro: A profecía dos sangues, o primeiro trimestre do 2023 na BD galega suma máis publicacións e arranca con múltiples novidades, entre as que se poden atopar opcións de diferentes estilos para todas as apetencias e idades. Se che interesa a historia, hai varios títulos entre os que escoller: A batalla de Rande (Editorial Galaxia), de David Braña e Pablo Prado, narra o combate naval na ría de Vigo a comezos do seculo XVIII; O reiciño de Galiza (Demo Editorial), de Inacio e Iván Suárez, remóntase ao XI para recrear o intento de usurpación ao trono de Nuno, fillo de García II de Galicia; Felipe Bueno (Editorial Chessy) publica La gran partida, a historia ficcionada da partida de xadrez de Ruy López, considerado por moitos coma o primeiro campión do mundo, na corte de Felipe II no século XVI.Editorial Galaxia estrea, da súa parte, O home que valía por mil, unha biografía ilustrada do polifacético Francisco Fernández del Riego, a quen se lle adicará o Día das Letras este ano, asinada por Antón Mascato e Pepe Carreiro. Para quen prefira as historias máis persoais, na terceira entrega de Chico! Los que van detrás de la fila (Editorial Siete Islas), Pablo Carreiro cóntanos, con humor e tenrura, o coming of age do seu personaxe Berto. En El duelo (Fandogamia Editorial), de Paula Cheshire, a autora fálanos do proceso e mais as diferentes etapas da dor despois da perda dun ser querido, a súa nai. E para as lectoras e lectores máis pequenos, continúan as aventuras de Miñoca e ourizo (Editorial Xerais), de Ramón D. Veiga e Iván R., e tamén as de Uxío e amigos (Astiberri), de Martín Romero, despois desa primeira entrega merecedora do Premio Castelao da Deputación da Coruña á mellor BD infantil en 2019.