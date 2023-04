Corrección política e arte

Hai algo arrepiante nos excesos da censura do politicamente correcto porque as palabras nunca cambian a substancia do asunto. O esforzo corrector non acaba coa intencionalidade orixinal. Para as persoas “woke”, a corrección política é unha protesta non violenta para empoderar grupos marxinados. Pola contra, para os críticos, é unha práctica que viola a liberdade de expresión. Pero o real é que esta dualidade non contempla todo o que sucede baixo a sombra do politicamente correcto.

A corrección política extrema non significa nunca o que aparenta porque ningún grupo de poder toma decisións cunha soa motivación. En demasiadas oportunidades, a corrección política parece máis ben un eufemismo da censura de sempre, exercida por grupos que aumentan o seu poder a través dunha fantasmagoría de transparencia. Como exemplo, o rapaz de Xaén multado pola montaxe da cara de Xesús coa súa foto. Recentemente, unha editorial branqueou os textos de Roald Dahl para protexer a sensibilidade das persoas lectoras. No proceso desapareceron do texto termos como “muller malvada”, “muller louca”, “vella bruxa”, “neno gordo”, “neno louco” e descricións como en “Bagdag cortan cabezas” “ou que as tartarugas que cortan cabezas veñen de África”. Resulta inquietante reflexionar sobre a argumentación moral que produce esta poda e resulta aínda máis difícil non sentir vergoña ao imaxinar as xustificacións destas accións que se proxectan disparatadas e estúpidas. Supoñen que isto evitará que as nenas e nenos sexan malvados ou que non ofendan nunca a ninguén? Este exercicio de censura mental observa o lector como un estúpido que non é capaz de diferenciar a fantasía da realidade e non menos sorprendente é a idea de que temos que alimentar nas nenas e nenos unha especie de mundo de parvalladas onde non existen os agravios nin os conflitos e onde somos capaces e temos dereito de controlar a conduta das persoas en todas as circunstancias. Esta suposta acción bondadosa irradia moita hipocrisía. O control é unha apetencia moi humana, pero indesexábel, das personalidades obsesivas, narcisistas e tiranas abocadas á tarefa de atravesar coa súa singular visión a existencia das persoas.

A corrección política extrema atenta contra a liberdade de expresión e oculta as violencias do sistema a través dunha imaxe superficial de cambio. En ocasións, estas medidas, lonxe de resolveren comportamentos dominantes, alimentan as posicións dos intolerantes xa que estes rematan enarborando a bandeira da liberdade! Por outra banda, sabemos que na conduta humana, un trato refinado e culto non é seguridade de nada. Pode que debaixo desta escenificación atopemos un Adolf Eichmann.

Os grupos de poder loitan por impoñer a súa propia linguaxe, e iso prodúcese censurando aquelas expresións que non se corresponden coa súa ideoloxía, normalizando esta censura como algo necesario ou de sentido común. Pero o sentido común sempre é unha construción que resolve a pregunta sobre o que se pode/non se pode facer ou dicir. No noso exemplo, esta suposta sensibilidade atopa incorrecto dicir que unha persoa é fea ou gorda e parece que tamén aspira a expulsar da literatura os personaxes malvados do mesmo xeito que noutras ocasións foron expulsadas das exposicións as vaxinas e mais os penes. Un capítulo aparte merecen as cuestións relixiosas e as obras onde as mulleres son estereotipadas, non faltan voces que reclamaban reescribilas!

Nas artes visuais, para simplificaren o traballo, algúns autores xa teñen o selo permanente de perturbadores da sensibilidade social; como exemplo, o fotógrafo Robert Mapplethorpe, Balthus, Egon Schiele ou John William Waterhouse, entre moitos outros. Eugenio Merino foi denunciado pola fundación Francisco Franco por meter o ditador nun frigorífico e atentar contra o seu honor. Honor?

Se a arte deixa de ser un espazo de excepcionalidade e é absorbida pola moralidade, entón xa non hai arte porque a arte ten que ser contraria ao relato oficial. Unha arte politicamente correcta deixaría fóra as obras máis emblemáticas da historia. Estas accións de censura encuberta non son a expresión dunha arte dexenerada e perturbadora, senón dunha vontade represora de control ideolóxico, artístico e antidemocrática onde a moral, o político e a norma se relacionan con obxectivos perigosos.