De contemptu mundi

Cun documentado e moi atinado prólogo de Roberto Pascual, chéganos agora Matanza, de Roberto Salgueiro, en edición bilingüe promovida pola Deputación da Coruña e publicada pola Asociación de Directores de Escena de España. Unha iniciativa moi acertada para proxectar a nosa literatura dramática noutros espazos e sistemas literarios e teatrais, e entre profesionais da dirección escénica. O texto resultou finalista do Premio Rafael Dieste en 2001, e a Deputación da Coruña, seguramente a petición do Xurado, decidiu publicalo naquela altura, o que foi unha decisión ben pertinente pois estamos ante unha peza realmente notable, na súa concepción e realización.

Asenta a súa idea central nunha idea tan vella como a propia civilización, ao comparar ou establecer similitudes entre o ser humano e un animal concreto, e por iso se pode falar de metáfora zoomorfa, tan presente na fala coloquial, nas artes plásticas e na literatura. Na dramática grega, Aristófanes fixo dela un dos trazos distintivos do seu teatro, moi crítico e sumamente acedo, tamén moi conservador, a veces reaccionario, e velaí temos As nubes, sátira moi dura contra Sócrates.

Sinala Pascual que o texto entretece temáticas variadas. Entre outras, fala de tradicións propias, conceptos de patria, identidade nacional, violencia familiar, covardía, presentes e futuros frustrados ou imposibles, ou expectativas e aspiracións dispares que imos acubillando. E de todo hai, pois de todo van falando dous irmáns, de identidade porcina, minutos antes de que o matachín veña buscalos para regalía do Santo Martiño, aquel que nos iguala no momento último, pois a todos acaba por chamarnos o santo patrón, que no santoral ten o seu día nos tempos da matanza. Así abrolla unha mirada complexa a unha existencia notablemente cruenta.

Máis alá da comparanza do ser humano cun cocho, o texto supón unha mirada cáustica á condición humana, que xa avanza no parágrafo situado como adral, no que o dramaturgo empírico, desde a propia entidade porcina, ao ser sobriño do cocho 2, comparte con quen vaia ler reflexións cun elevado grao de acedume e sarcasmo, propias de quen sente que habita un país de estólidos oligofrénicos que só poden agardar un destino ruín. Un texto moi breve, co que parece que se quere trasladar un fondo desacougo e desconforto ante o país, e contra as xentes que o gobernan, ou gobernan ámbitos específicos na vida institucional ou cotiá. E como adoita acontecer no mundo dos humanos, tamén no mundo dos cochos hai diferenzas notables entre uns e outros, e así temos dous exemplares que presentan dúas cacholas opostas e complementarias: idealismo e vitalismo, vontade de transcendencia e aposta sen complexos polo carpe diem. Dúas miradas á existencia que tamén mostran formas dispares de enfrontar a morte, que é outro dos temas máis singulares da peza que comentamos. En efecto. Contra o final do texto, emerxe o que consideramos momento máis tenso e intenso da peza, nunha sorte de testamento vital dun dos marráns, o idealista, que se conforma nun lúcido monólogo, que combina varios tópicos literarios, desde a fugacidade da vida ao escaso valor da fama, porque na fin, mesmo un poeta tan celebrado como Racine non deixa de ser unha folla de papel, de igual xeito que a persoa que un 30 de setembro de 1896 mercou libro coas súas obras completas no que escribiu o seu nome: Débève. O autor célebre, e un lector case anónimo, comparten destino, vidas en papel que van ao mar do esquecemento. Outra fermosa metáfora que tanto nos fai lembrar ao poeta Jorge Manrique.

Estamos pois diante dun texto cunha clara vocación existencial(ista), cun fondo nihilismo, quer en relación co estado terminal da condición humana na súa perda de humanidade, quer na posibilidade de redención ou mellora. Por iso, o chino este do que falamos, cando vai ao matadoiro levado polo matachín, non berra como o fixeron todos antes del, nin se arrepón. Na morte parece estar a liberación ante un mundo inhóspito, infernal, que só cabe desprezar, malia que non haxa outra vida mellor agardándonos.

Salgueiro

Leva o noso autor de apelido primeiro o nome dunha árbore, moi común en Galicia, que nunha das súas variedades, o Salix Alba, permite un amplo abano de usos moi beneficiosos, como poidan ser a madeira para facer mistos e producir luz con eles, ou a sustancia denominada “salicina”, necesaria na elaboración de analxésicos de uso común. Un apelido pois que no seu significante ven marcado pola dimensión benfeitora da árbore homónima.

De algo diso tamén fala o profesor Pascual Rodríguez na presentación do volume, cando refire algúns traballos de Roberto Salgueiro nos que este explica a súa visión do teatro, e vincula a praxe escénica cunha vontade política, que precisa, para concretarse, analizar cal pode e debe ser a función do teatro nun momento histórico dado, nun tempo e nun país igualmente concretos. E a tal vontade política pode manifestarse, como ben afirmou Harold Pinter, de formas moi diversas. Por iso queremos destacar textos do Salgueiro tan notables e dispares como Eliana en ardentía ou Bernardo destemplado (2001) ou Memoria de Helena e María (2009). Pezas para solaz inmenso de quen le. E xa temos un trío.