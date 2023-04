“Polos camiños de Cangas...”

Bruxería e piratería, dous dos piares fundamentais -xunto coa escravitude e a colonización americana- no proceso de acumulación orixinaria capitalista, atópanse entrelazados por un feito histórico ben coñecido na nosa terra: o ataque dos piratas berberiscos á vila de Cangas no ano 1617, o que desencadearía varios procesos inquisitoriais contra mulleres acusadas de bruxería, das que María Soliña é a de máis sona.

María Soliña: de honorable muller a bruxa

O ataque berberisco que sufriu Cangas foi dunha brutalidade extrema. Aquel día as xentes do Morrazo viron como once navíos se dirixían dende Vigo, que desistiran de atacar por estar ben defendida, cara a unha vila mariñeira que non dispuña nin de recintos fortificados nin de pezas de artillería. Logo dun intenso bombardeo, preto dun millar de homes desembarcaban na praia de Rodeira e na punta da Balea. Ao longo de tres tráxicos días, os piratas arrasaron canto atoparon e mataran a quen lles opuxera resistencia, a fin de contas non eran máis que mariñeiros e labregos que defendían os seus bens. Ese día, María Soliña veu como morrían o seu home, Pedro Barba, e mais o seu fillo, unha traxedia que a traumatizou, provocando que, segundo conta a lenda, pasease soa e espida polos areais de Cangas, pregándolle a Deus que lle devolvese os cadáveres dos seus seres queridos.

Á morte do seu home, María Soliña herdou unha casa de dous andares de pedra, varias leiras, unha dorna e, por riba de todo, dereitos de presentación en San Martiño de Moaña e San Cibrao de Aldán -polo que tiña dereito a nomear o párroco e recibir parte das rendas da parroquia- e dereito de sepultura no altar maior da colexiata de Cangas. Velaí o seu delito: ser muller e propietaria na volta do ano 1621. De feito, a María Soliña, non se lle coñecían prácticas relacionadas coa bruxería nos seus setenta anos de vida -nacera no ano 1551-; non obstante, cando foi xulgada por bruxería no ano 1621, a desolada muller “confesou” -baixo tortura inquisitorial-, que levaba vinte anos practicando a bruxería e que tivera tratos carnais co demo na praia.

Polos cargos obtidos tras a confesión, o inquisidor solicitou que fose queimada na fogueira, aínda que cando chegou a sentenza o 23 de xaneiro de 1622 a súa condena revelou o verdadeiro obxectivo dos denunciantes: a confiscación dos seus bens e a perda dos seus dereitos eclesiásticos. Por outra banda, o feito de que a súa filla Dominga, unha vez que a súa nai fora absolutamente desposuída dos seus bens -polo que nunca sería herdeira desas riquezas e deses privilexios-, non fose acusada de bruxería, é revelador do obxectivo da acusación: reducir á muller a unha función reprodutora e subordinada na sociedade da Europa dos anos da xénese do capitalismo histórico.

Outras bruxas que acompañaron a María Soliña

A mesma sorte correron outras mulleres de Cangas naqueles mesmos anos. Velaí están os casos menos coñecidos de Catalina de la Iglesia, que herdara do seu home un muíño, ou Elvira Martínez, que tiña bens dos que foi expropiada pola Inquisición; dous casos máis que confirman o mesmo: a expropiación das riquezas destas mulleres, viúvas ou solteiras, cumpría a función de anular o seu poder e autonomía eliminando a orixe da súa súa riqueza e independencia.

Obviamente, nalgúns casos as denunciadas non eran mulleres ricas, tamén podían ser mulleres sabias -curandeiras, compoñedoras...-, mulleres que posuían saberes tradicionais que desafiaban o coñecemento médico e herbolóxico que comezaba producirse nas academias e nas universidades, ás que só podían acceder homes.

Pode tamén que Teresa Pérez e María dos Santos, outras das mulleres condenadas por bruxería, non fosen nin poderosas nin sabias -descoñecemos con detalle a súa historia-, pero cumprían a súa función pedagóxica: aprender mediante o terror que calquera muller que non se axeitase aos canons establecidos nese momento pola Igrexa, recollidos por exemplo por frei Luis de León na Perfecta casada (1584), podía ser condenada por bruxería, con todas as consecuencias sociais que iso implicaba.