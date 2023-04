Polo "Ulla" dos Músculo

Publicado en vinilo pola disqueira Ferror Records, Ulla vén ser o novo traballo discográfico dos Músculo.Con todo o poder evocador da súa electrónica, os de Valga son quen, daquela, de se cargaren de paisaxes, alicerzados outra volta na fonda idea da música con denominación de orixe; da música que devén sabedora da importancia de poñer enriba da mesa, primeiro e antes de nada, o peso de ser dun tempo e dun lugar.

Ulla Músculo

Ferror Records, 2023

Así pois, velai o río -o Ulla, evidentemente- a xurdir como arteria principal dunha colección de cancións que te arrastran, rego abaixo, pola inercia natural dun desnivel orográfico que todo o leva e vaino deixar, despois, no seu sitio preciso. Músicas acougadas e serenas que convidan ao goce e tamén a crermos irremediablemente que con máquinas, o ser humano, tamén pode ser quen de acadar infinitos matices musicais cos que aloumiñarnos a pel, o corazón e mais os oídos. Porque acontece que o Ulla dos Músculos vén transcorrer por un curso de auga doce, unha canle que flúe por un leito de lembrazas e vivenzas persoais, un roteiro a través dun entorno protagonista de todo e que o grupo homenaxea no disco: “Alí vivimos momentos irrepetibles e inconscientemente tíñamos unha necesidade vital de darlle un papel importante neste disco. Non deixa de ser unha homenaxe ao Ulla pero tamén é unha forma de mostrarnos tal e como somos”, contan os protagonistas. A terra, a auga, a pedra..., a contorna e mais a vida que nela se dá e desenvolve enfiannos nunha escoita que se fai do tirón e argumenta con tesón un discurso fiado e que gaña empaque continuando a súa orde natural como ese mesmo paso do río.

Dende Valga, e percorrendo o camiño da electrónica bailable, moitas veces -e gozable sempre-, os Músculo traénnos esta nova referencia envolta nunha portada magnífica co río como metáfora infinita, verde e azul, nunha foto de dron capturada por Carlos Beiro, e demostrando deste xeito que a beleza da nosa natureza é sempre tan sobresaínte como sorprendente. Tamén aseguran que desta volta se deixaron levar polo que cada composición pedía, deixando atrás calquera autocensura, ou medo, coa inspiración como única guía a seguir de certo para acadaren así o son que sempre pretenderon.

Nove cancións para escoitarmos e deixar que chuchen en ti, ao longo de case cincuenta minutos nos que de certo e outra vez serás consciente da calidade e da diversidade que a nosa música demostra duns anos para aquí. Desta volta, no eido dunha música electrónica do país que non para de traernos novas referencias cargadas de personalidade e creatividade, e que igual de nacer noutro lugar do mundo serían acollidas e escoitadas co pouso e mais a importancia que realmente teñen mentres que aquí moitas veces non sabemos, ou queremos, valorar. De momento xa podedes escoitar este Ulla en todas as plataformas de música na internet, ou comprar tamén o disco de vinilo, e así mesmo e de paso, mergullarvos no traballo anterior dun proxecto que sempre destaca polo sutíl coidado das súas achegas discográficas.