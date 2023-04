“Os discos son películas e os directos, obras de teatro”

Iniciou a súa andaina musical nos anos 90 como integrante e compositor no grupo Liorna. Tras dez anos afastado dos escenarios, durante os que centrou a súa actividade profesional na docencia da música, en 2017 debutou en solitario co disco "Son da memoria" ao que, un lustro despois, segue este novo álbum: "Ascensión".

–A temática das letras deste disco é ben distinta da do seu primeiro álbum en solitario. Por que este paso da memoria histórica á actualidade?

–A memoria é o continuo que nos conforma. Sen memoria, non podemos explicarnos. Por iso o empeño en terxiversala, en manipulala. É imposible ter idea do que acontece hoxe sen saber de onde vimos. E sendo "Ascensión" un disco achegado ao presente, no que se fala do estrés da vida dixital ou da violencia de xénero, non deixa de reflectir ese continuo; como é o caso da canción “Aquí”, que trata sobre o neofascismo. Ao final é como ollar un cadro: é importante atender as figuras que están en primeiro plano, pero sen deixar de prestar atención ás que están máis ao fondo, á paisaxe na que todo se desenvolve. En Ascensión hai tamén espazo para o amor ou para a nosa des(identidade) como galeg@s. Un disco que ten moitas caras e si, moi deste momento.

–Nestas cancións trata Vde. de temas moi habituais nun xornal ou nun noticieiro de radio ou TV. Foi así como se inspirou para escribilas ou hai casos que lle tocaron, ou coñece, persoalmente moi de perto?

–A inspiración é un traballo; pode estar nunha noticia, nun libro, nunha película, moitas veces na música de quen admiras. Si que acudo á propia experiencia, pero supoño que as cancións veñen do lugar en que todo se conecta. Ás veces o proceso e moi lento, outras incriblemente rápido.

"Un disco é algo no que te involucras persoalmente sempre"

–E o título de "Ascensión"?

–O título foi dado pola foto da portada do disco, de Esther Medraño. Esas estatuas están sendo izadas ou escenifican unha execución? En canto a vin, pareceume unha metáfora do mundo en que vivimos. Da ilusión de que o noso é un progreso constante, cando é evidente que todo resulta moito máis fráxil do que pensamos, que podemos retroceder e mesmo autodestruírnos.

–Como situaría este disco na súa carreira: nun punto e seguido, nun punto e parágrafo, nun reinicio…?

–Sen dúbida, esta é unha nova etapa; polas cancións, pola xente coa que traballei no disco e pola nova banda que me acompaña nos palcos. E niso penso cando penso en "Ascensión", que é un disco que temos que amosar e defender en directo o mellor que sabemos. Que é un disco que merece iso.

–Precisamente unha das súas teimas foi que este disco soase como unha banda tocando en directo. Por que iso?

–Os discos son películas e os directos, obras de teatro. Unha das cousas que tes que decidir cando fas un disco, é a distancia que vai haber entre o disco e o directo. Para "Ascensión" quixemos que a distancia fose pequena. Pero a realidade é máis complexa e o disco está cheo de matices, por iso somos seis músicos no escenario, para que nada relevante se perda.

"En "Aseensión" falo das miñas esperanzas, dos meus medos, do que me gusta e do que aborrezo"

–Falando da banda, nesta conta Vde. coa colaboración de moi bos músicos, entre eles José Bruno (batería de Calamaro e Sabina). Como conseguiu ese auténtico luxo?

–José Bruno colabora habitualmente con Iago Lorenzo, o produtor do disco, e foi el quen lle propuxo participar; non só aceptou senón que se implicou totalmente, eu creo que con resultados inmellorables. En directo, teño a sorte de contar con músicos da escena viguesa tan bos como Irra Chouza, Álex Carrero, Pedro Gregorio, Lucas Fernández e Manuel Ares. Non podo estar máis contento nese sentido.

–É este quizais o proxecto musical no que máis se volcou a nivel personal? O que lle fixo máis ilusión facelo realidade?

–Un disco é algo no que te involucras persoalmente sempre. Aínda que as cancións non falen directamente de ti, aínda que non poidas ou non queiras vencer o pudor, ti comunícaste a través delas. E estás disposto a facer todo o que sexa preciso ata ter ese disco nas mans. En "Ascensión" falo das miñas esperanzas, dos meus medos, do que me gusta e do que aborrezo, do que creo entender e do que quizais non entenda nunca.

–A súa carreira musical comezou con Liorna, grupo folk. Este disco soa máis a pop e rock. Por que este cambio de rexistro?

–En realidade, non houbo tal cambio. Liorna era unha banda na que a un núcleo de xente con moita experiencia na música tradicional nos sumamos os que viñamos doutros lugares; eu viña do rock, había quen viña do jazz ou da música clásica. Creo que era iso o que facía interesante a Liorna. Eu teño gustos moi eclécticos, e creo que un músico debe ter a capacidade de adaptarse, pero o territorio no que me sinto máis cómodo é no que estou agora.

–Por que segue a ser tan dificíl entrar nos circuítos comerciais por cantar en galego?

–Porque non se fai dabondo. Non hai ningún problema co galego, que contando tamén cos países da lusofonía, ten un mercado potencial de centos de millóns de persoas; non hai ningún problema coa calidade do que facemos, ata temos un certo mainstream que é do gusto do gran público. O problema está en que non se implementan as políticas precisas, que se gastan máis cartos públicos en traer a Muse a Balaídos ou en macrofestivais nos que a música en galego é unha nota ao pé, cunha letra minúscula, que en todo o que se inviste na propia industria. Seica o lugar dos galegos non está nos palcos, senón nas barras, poñendo as cervexas. Basta ver como a maltratan os nosos medios públicos para comprobar que o problema é moi grave. Ese labor de promoción tan esencial está a cargo agora do profesorado dos nosos centros de ensino e dun exército de voluntari@s que a través de blogs, webs e podcasts fan de maneira altruísta o traballo que deberían estar facendo outros con máis medios e coa posibilidade de chegar a audiencias moito máis amplas.