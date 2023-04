Arredor de "A barca espacial"

A viguesa Fundación Laxeiro vén de remodelar a súa colección presentando sete obras de Laxeiro propiedade de distintas coleccións privadas que se suman ás sesenta e cinco que conforman a colección e que posibilitan un percorrido pola traxectoria total do artista, achegando as novas obras perspectivas que complementan a visión do pintor que ofrece a colección permanente.As sete pezas agora presentadas foron cedidas por un tempo limitado e permiten enxergar traballos pouco coñecidos e expostos ou mesmo que se mostran ao público por primeira vez. Entre eles destaca de maneira senlleira a presenza do óleo A barca espacial (1961), unha obra de especial interese dentro da produción global do pintor de Lalín.

Certamente, A barca espacial é unha auténtica obra prima do artista, ben representativa da súa estética ligada a aspectos da tradición popular galega e ao mundo medieval e barroco, un persoal estilo feito dunha figuración que se ve influenciada por un expresionismo moi singular e é debedora das fontes dunha parte da pintura europea que a partir dos anos 20 do pasado século recupera plenamente a forma figurativa, comunmente coñecida como “realismos de entreguerras”. A chamada “estética do granito” -como é denominada este tipo de pintura en Galicia- ten nel exemplo perfecto pola rugosa afinidade co escultórico de inspiración popular e medieval, unha pintura elaborada co seu peculiar estilo, co seu característico cromatismo de ocres e tons terrosos, traballados con densidade esgrevia ao servizo dun barroquismo irónico, de fábula, que estrema con Goya e Valle-Inclán, co seu universo que recorda o mundo do entroido popular. Tamén podemos recoñecer esas figuras deformadas que caracterizan o seu mundo pictórico, utilizando unha paleta escura, traballada con densidade áspera.Porén, A barca espacial, dentro do procurado horror vacui característico deste tipo de composicións do noso pintor -a lembranza do Trasmundo (1946) é manifesta-, é tamén unha obra marcada pola pretensión de crear unha escena unitaria ao situar a chamada “barca espacial” na parte superior e centrada, unha embarcación que remite a referentes tardomedievais: as representacións da Arca de Noé; a Nave dos Tolos ou mesmo a pormenores da Bocas do Inferno da pintura e iluminación románica e gótica.

No entanto, o óleo de Laxeiro tamén marca distancias -desde a plena modernidade- con esta tradición medieval e popular ao dispor unha composición equilibrada pola posición da barca que se abre como un pórtico barroco; neste sentido a centralidade é un factor notábel da escena, coa nave en posición elevada e preferente e con todas as outras escenas e figuras supeditadas a esta estrutura piramidal.

Colección permanente. Sete novas incorporacións, Laxeiro. Comisario: Javier Pérez Buján.

Local: Fundación Laxeiro -Casa das Artes- (Policarpo Sanz, 15 3º)

Até o 23 de xullo

De por parte, a complexidade e multiplicidade de figuras remiten, de modo xenérico, ao mundo da iconografía relixiosa da Baixa Idade Media, coas características figuras espidas que nos lembran as almas e os condenados das bocas do inferno e os xuízos universais das representacións relixiosas, obviamente en Laxeiro alleas a calquera connotación de carácter sacral, aínda que se poden identificar alusións á contraposición vida/morte, tan característica das imaxes desta tradición iconográfica. Alén diso, a enorme cantidade de representacións humanas, que se espallan e ocupan case a totalidade do espazo saíndo desta barca espacial, ocupan o lenzo nun complicado xogo de corpos en estreito contacto -como na pintura de Brueghel, O Bosco ou na de algúns expresionistas modernos como James Ensor ou Oskar Kokoschka- o que lembra unha guiñolesca representación teatral, cun ar carnavalesco. En resumo, Laxeiro recorre a múltiples rexistros: de fondo mitolóxico, satíricos ou mesmo populares, mais sempre elaborados con enorme liberdade e desde a singularidade dun mundo propio de intensa expresividade.