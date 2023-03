Sempre pola causa

O 18 de xullo de 1936, aqueles que tiñan fama de honrados nas vilas, que diría Rosalía, traizoando o xuramento de lealdade polo que como militares se comprometían a defender a legalidade republicana vixente, arrebatáronlle ao pobo que estaban a traizoar os seus dereitos e as súas liberdades democráticas. No transcurso daqueles tres tráxicos días de xullo, algunhas das xentes traballadoras deste país agocháronse á espera de acontecementos, outras botáronse ao monte, outras tentaron fuxir do país e a unhas poucas persoas máis a guerra colleunas por azar fóra de Galicia, en terras aínda non sometidas polo Atila fascista.

Unha desas persoas foi José Gómez Gayoso, militante comunista nacido en Maceda o 20 de setembro de 1910 que o 18 de xullo de 1936 estaba a asistir a un curso de formación marxista para os cadros do Partido. Entre ese día e o 6 de novembro de 1948, día no que foi fusilado no Campo da Rata da Coruña, a vida de ‘Juan’, un dos seus nomes na clandestinidade, estivo plenamente dedicada á causa. A única causa posible, por suposto: a causa comunista. A causa á que se entregaron centos, milleiros, de persoas que loitaron nas peores condicións por restaurar a democracia no noso país. Xentes que antepuxeron a loita polo ben común, a loita contra a barbarie fascista, a loita por un mundo sen opresores nin oprimidos, aos seus propios intereses persoais ou necesidades particulares.

Nunha carta que apenas uns días antes de ser executado enviaba dende o cárcere da Coruña aos membros da agrupación Pasionaria do exército guerrilleiro de Galicia, Gayoso, o loitador que caera no número 23 da rúa Real da Coruña -onde aínda espera unha placa que lembre ese feito, como ocorre en Francia nas ben coñecidas placas da memoria que comezan invariablemente cun ‘ici est tombé pour la libération...’-, queda ben expresada esa esperanza que nunca se perde e que é o motor do compromiso e da loita: “E por último o noso rogo final. O día en que España recobre a liberdade, cando a bandeira tricolor, que nestes intres de bárbara tiranía fascista era enarborada en montes e aldeas polos guerrilleiros, ese día, camaradas, pedímosvos que sobre as nosas tumbas depositedes a vosa, a bandeira da gloriosa agrupación Pasionaria. Ao combate, camaradas! A loitar e a vencer!”

No libro Vivir e morrer pola causa (Galaxia, 2022) o seu autor, o tamén militante comunista e herdeiro da secretaría xeral do Partido que tamén exerceu Gayoso, Carlos Portomeñe, un home comprometido coa memoria histórica que vén de publicar un volume sobre a masacre de Atocha, percorre a vida de José Gómez Gayoso centrándose nos últimos anos da súa vida, os do exilio (1939-1944) e mais os da loita clandestina (1944-1948).