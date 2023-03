Memoria de Susan Glaspell

En outubro de 2009, o recoñecido crítico teatral británico, Michael Billington, publicaba unha crónica en "The Guardian", na que sinalaba que Susan Glaspell era o secreto mellor gardado do teatro norteamericano. O xuízo viña a conto do espectáculo Alison’s House, asentado nun texto desta autora que viña de escenificar o Orange Tree Theatre, compañía fundada en 1971 que reside nun pequeno teatro sito en Richmond-upon-Thames, vila do suroeste de Londres situada a oito millas do centro da capital.

A peza, na que Glaspell recrea aspectos da vida da poeta Emily Dickinson, recibiu en 1931 o Pulitzer en Literatura Dramática, e ben que un sector da crítica non concordou coa selección, outra xente defendeu a escolla salientando os valores dun texto que facía visibles vidas de mulleres e presentaba problemáticas moi relevantes, como o dereito á vida privada ou a defensa das últimas vontades fronte á febre depredadora dos herdeiros en relación coa obra creada e non publicada. Afondaba tamén da peza biográfica, hoxe tan potenciada. A estrea de Alison’s House foi promovida por Eva Le Galienne en 1930, actriz e directora de escena no Civic Repertory Theatre de Nova York, onde presenta espectáculos asentados en textos de Ibsen ou Chéjov. Outra creadora renovadora e pouco coñecida.

Glaspell foi unha muller moi relevante na historia do teatro norteamericano do primeiro cuartel do século XX. Logo de estudar en Filosofía en Drake University, inicia unha longa carreira literaria, que comeza escribindo na prensa local en Davenport, Des Moines ou Chicago, e publicando relatos en revistas notables na época, como "Harper’s". Comeza a gañar notoriedade grazas a varias novelas que publica no inicio do século XX, antes de instalarse en Greenwich Village. Participa activamente na vida bohemia do barrio e forma parte de varios colectivos, como o denominado Heterodoxy, creado por un grupo de mulleres como foro de análise e debate no que se debullaban cuestións de moita actualidade con posicións e discursos moi críticos coas ideas dominantes.

Foi unha das fundadoras dos Provincetown Players, iniciativa dun grupo de artistas residentes na zona de Cape Cod, que en 1915 presentan veladas teatrais, que repiten en 1916. Debido ao éxito, deciden reproducir a experiencia en Nova York, no Greenwich, onde abren unha sala de teatro que funciona entre 1916 e 1922, co nome de Provincetown Playhouse. Alí estrea Susan neses poucos anos un conxunto de pezas que a converten nunha das dramaturgas máis consideradas no teatro de renovación da costa este dos Estados Unidos. E tamén achegan algunha peza autoras relevantes, como Djuna Barnes, Louise Bryant ou Edna St. Vincent Millay, que en 1923 recibe o Pulitzer de Poesía. Esa compañía acolle os primeiros textos Eugene O’Neill.

Sendo unha compañía de amadores do teatro sen vocación profesional, Glaspell desempeña funcións de actriz e directora de escena, traballos polos que logrará moito recoñecemento, como os xuízos gabanciosos que lle dedica o director francés Jacques Copeau. Como dramaturga é autora dun total de catorce obras dramáticas, algunha escrita en colaboración. Entre as pezas breves destaca Trifles (1916), que recrea algúns momentos do xuízo contra unha muller acusada de asasinar o seu home, feito acontecido en 1900 e sobre o que ela mesma escribira crónicas para o "Des Moines Daily News". Será un fito importante no seus traballos primeiros de reporteira, pois é cando asume o compromiso de mostrar a realidade desde perspectivas diferentes, nomeadamente para mirar como muller e desde as miradas das mulleres, un trazo que está moi presente na súa escrita. Das máis longas, ao mellor cabe destacar Inheritors (1921), onde recrea temas diversos, entre eles o concepto de nacionalidade, nun país onde os nativos da terra son tratados como estranxeiros por xentes chegadas da Europa, pero tamén a liberdade de expresión ou de cátedra. Un trazo, o da complexidade, que define moi ben a natureza dunha obra aínda por descubrir.