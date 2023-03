Homenaxe xeracional

Estamos perante a conxunción da poesía e a fotografía. Nada novo, mais neste caso do que se trata é de expoñer, evocar un mundo que ten que ver coas vivencias desde o punto de vista das filias musicais, artísticas e existenciais. Lois Pérez e Alba Díaz. Rock ‘n’ Roll, presenza constante dos Stones, ambiente norteamericano con visión galega… Son todo unha serie de elementos que fan que nos sintamos identificados cos poemas deste libro. Literatura galega con achega foránea que non deixa de ser unha homenaxe as influencias, non só dos autores, senón que de toda unha xeración.

A parte fotográfica axúdanos a situarnos. Toda ela podería merecer unha publicación aparte aínda que a cohesión entre o texto e a foto son evidentes. Nese sentido, hai que dicir que desde o punto de vista interdisciplinar o traballo está ben xestado e o resultado parécenos satisfactorio. Xa no que respecta á parte nidiamente poética, hai unha recepción dual por parte de quen escribe. Non creo que os xogos de palabras con intención non sei se humorística, irónica ou simplemente pretendidas xenialidades, sexan un achado interesante no conxunto do libro. Coido que abusa delas e mesmo arrecende a fórmulas xa máis que vistas. Entendes o que pretende o autor, mais non é o que destaca do poemario, curiosamente, aínda que esta puidera ser a intención primixénea.

Cando deixa a un lado as reviravoltas, xogos e dobre intencións das palabras, sae o poeta máis natural, máis lírico, máis, sinto dicilo, máis clásico nos recursos e na enunciación, é cando nos atopamos coas achegas máis interesantes deste libro. Os requintamentos morfolóxicos semellan forzados, o percorrer lírico fóra de anglicismos, xogos de palabras e ocurrencias moito máis natural. Se cadra a propia estrutura do poemario obrigou a forzar de máis a máquina das posibles xenialidades…

Mais que ninguén se leve a engano, o poemario é recomendable, rico, intenso e recomendable. No conxunto os artistas desenvolveron un labor moi ben deseñado e cun resultado satisfactorio. A palabra envolve a fotografía e a fotografía axuda na guía de sensacións que o eu lírico pretende expoñer. Son dúas manifestacións artísticas distintas que se complementan, mais que no caso da fotografía non lle queda outra que actuar determinada polo texto. É dependente, pero faino moi correctamente.