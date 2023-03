Alén das leccións de moral

Sushi Books, un dos selos da canguesa Rinoceronte Editora, vén de publicar o clásico alemán Emil e os detectives, en tradución de Eva Almazán, a máis coñecida obra de Erich Kästner (Dresde, 1899 - Múnich, 1974), escritor especialmente coñecido pola súa poesía satírica e polos seus libros para nenos e menos nenos, pois Emil, publicado en 1929, foi o primeiro e maior éxito recoñecido por todos os públicos, que escapou á censura nazi, e que foi traducido a case todas as linguas. Ademais, dado o grande éxito internacional que tivo, del fixéronse adaptacións teatrais, musicais, xogos, e sobre todo, cine, sendo o guionista da primeira das versións nada menos que Billy Wilder, facéndose ata seis e unha serie de televisión.

O aspecto máis destacable, inusual e novidoso daquela, foi a situación dos personaxes no Berlín contemporáneo, non nun mundo fantástico, sen acudir a leccións de moral, e deixando que os personaxes falasen e actuasen por si mesmos, sen intervencionismos interesados, combinado con moitas aventuras, suspense e humor. A historia comeza en Neustadt, unha cidade imaxinaria de privincias alemá, na que vive o protagonista, Emil Tischbein, un rapaciño de 12 años. A súa nai, viúva, mándao a Berlín con cartos no peto, 140 marcos, o seu salario mensual na perruquería onde traballa, para a súa avoa, máis 20 marcos para el. Max Grundeis róuballo dándolle un chocolate que o durme. As aventuras para recuperar os cartos sucédense, coa axuda doutros “detectives”, ata que o conseguen, axudando á policía a capturar ao ladrón, polo que se ofrecía unha gran recompensa, de 1.000 marcos, que acaba nas mans do protagonista. Un clásico, sen dúbida, para ler ou reler con ledicia.