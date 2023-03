Visitando a saudade futura

A face deste artista transversal non mostraría nada de diferente dun mortal común, de non ser pola retranca que manifesta en cada unha das súas pezas de creación ou en cada unha das súas apreciacións. Afeito a viaxar, loce unha roupa simple cun aire nostálxico dos anos oitenta en cores escuras con pinta de cómoda. Leva tamén unha barba longa e moi grosa e un anel, un tanto aristocrático, na man dereita. Canto ao deseño das súas roupas, non fai apreciación ningunha, mais a retranca aparece cando me conta entre sorrisos que, polo estilo mesopotámico da barba, é parado en todos os aeroportos. Está a piques de partir cara a México para participar nun foro de deseño e pensamento chamado Mayrit, que xordeu en Madrid hai poucos anos; en terras da outra beira do océano comparte cartel con Miguel Leiro, outro creador transversal galego. Deseño, viaxes e retranca son daquela algunhas das capas de Joel Blanco.

E ningunha das tres cuestión deveñen impostadas pois el viaxou xa de mozo dende a súa Coruña natal até o IED en Madrid grazas a unha peza de arte titulada Mis besos son como las lentejas e na que o retrato do artista adolescente consistía en ir retirando cachos de ferralla dos brackets que levaba mentres articulaba un discurso de ferro, lentellas e bicos. Con esa retranca gañou unha bolsa de estudos en deseño total que lle deu unha tempada de xeración Pokemon no Foro; xa daquela era tamén cantante con Alarido Sonoro. Logo seguiu en transformación ou digievolución e viaxou a estudar a Eindhoven, nos Países Baixos, para tirarse ao valeiro do deseño contextual.

Diríamos que neste século XXI no que habitamos se mesturan as estéticas e mais os usos nas creacións até un ponto no que practicamente todo o que nos rodea está deseñado. Vivimos con algo semellante á sensación de mareo axitado que invadía os cidadáns no ocaso dos historicismos. Naquela sociedade isabelina, napoleónica imperial, victoriana… todos os estilos fusionados servían para alimentar a sensación de confort dos burgueses. Hoxe en día acontece algo semellante, claro que o deseño contextual ten de respostar as situacións de emerxencia social, climática, cultural ou económica. Ollamos, pois, cara a un deseño ou creación totalmente integrados ou transversaais, cunha forte esencia filosófica.

Joel Blanco non está alleo á realidade do contexto e formouse asemade en filosofía, para tentar facer un traballo a cada volta máis sensato. Entre risos, cóntame que tamén é serio na súa vida privada e anda procurando mercar casa con hipoteca. Poden os Pokemon seguir transformándose nun espazo fixo?

A hiper realidade de Jean Braudillard está presente na vida dos creadores do século XXI e tamén nas vidas dos consumidores de artes, mesmo hai voltas nas que se mesturan os dous papeis nun ser híbrido chamado prosumer. Este feito non lle escapa a Joel, quen me explica cómo vivimos nunha saudade eterna polo que vai chegar de novo. E fronte ao exceso de información para os cinco sentidos, o prosumer vacila na épica tarefa de crear algo totalmente novo, fracasa no desexo de comportarse de xeito radical. Pois a sensación é de que todo está creado e toda conduta conforma un déjà vu.

A nostalxia futura está acertadamente representada no disco do mesmo título da cantante británica de orixe albanokosovar Dua Lipa, e Joel Blanco sérvese dela para estruturar o contido do seu último escrito académico, que divaga sobre o lapso temporal e mais a vértixe do porvir. A cantante di nun dos seus versos algo así como que “ti queres escoitar unha canción infinita…ti non podes ser un Rolling Stone nunha casa de cristal…nostalxia futura”. A sensación do valeiro.