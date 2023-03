Sesenta pezas para sesenta anos

Na Casa Galega da Cultura de Vigo pódese contemplar a mostra 60 pezas para sesenta anos coa que a Fundación Penzol celebra os sesenta anos do seu nacemento. A exposición está situada no mesmo edificio da institución, un centro que conforma un espazo referencial para a nosa cultura, cun arquivo e unha biblioteca ligados a todos os ámbitos da memoria documental do noso país.Por mor desta conmemoración presenta unha escolma con algúns dos seus tesouros: escritos medievais en latín e en galego; primeiras edicións de libros de Rosalía e Curros ou manuscritos como o orixinal de Arredor de si de Otero Pedrayo. E a exposición tamén focaliza a súa atención no patrimonio artístico dos seus fondos, todas pezas ligadas ao galeguismo cultural de que foi parte o fundador Fermín Penzol e ambiente onde as artes plásticas tiveron un papel ben relevante.

Daquela, podemos contemplar varias obras xuvenís de Castelao, traballos ben características da súa primeira etapa prenacionalista onde dominan a anécdota e o influxo da planimetría modernista. Trátase, en concreto, do coñecido como “Álbum de autocaricaturas”, un traballo importante para coñecer as orixes estéticas do rianxeiro.

Outra destacada obra é un deseño do arquitecto Manuel Gómez Román. Trátase do alzado dun edificio para o Seminario de Estudos Galegos, realizado co seu característico estilo historicista e neobarroco, que ten a singularidade de ser feito na década dos corenta, cando xa o Seminario fora destruído polas autoridades franquistas, porén, o autor, con este xesto cargado de simbolismo, reivindicaba a pervivencia dos ideais do galeguismo da posguerra e a memoria do proxecto cultural nacional.

A memoria deste momento tamén ten unha destacada presenza na mostra cos carteis do Estatuto de Autonomía de 1936, realizados por Castelao e Luís Seoane. O primeiro representando un home vestido de etiqueta muxindo nunha vaca á que alimenta unha labrega, acompañada dun texto en que se le “Para que remate esta vergonza, vota o Estatuto”, unha obra que posúe a claridade, o sintetismo e o humor que facían que a idea autonomista entrase graficamente polos ollos dos espectadores. O cartel de Seoane, se callar de maior valor estético. Representa un polbo que ten prendida unha figura humana que semella un boneco de trapo en mans do monstro opresor da nación e do pobo e nel lese: “O estatuto libertará a nosa Terra”. O estilo de Seoane é moi próximo ás augadas que conservamos del deste período, neste caso explicitamente ao servizo da propaganda pro Estatuto, aprobado en xuño dese ano.

De datas porteriores destaca unha das máscaras orixinais da obra teatral Os vellos non deben de namorarse de Castelao; en concreto é unha peza das utilizadas na estrea da peza o 14 de agosto de 1941 no Teatro Mayo de Buenos Aires. Tamén son de salientar os carteis das primeiras celebracións do Día das Letras Galegas realizados por Xohán Ledo, habitual ilustrador dos libros da editorial Galaxia desde os anos cincuenta.

Finalmente, cómpre facer referencia a unha das obras de maior calidade expostas: o Retrato de Xaime Isla de Carlos Maside, óleo que entendemos entre o mellor da retratística galega do seu tempo.

En resumo, unha mostra que permite coñecer a importancia do acervo dunha biblioteca depositaria da nosa memoria que, como se afirma na documentación expositiva, constitúe unha auténtica Biblioteca Nacional de Galicia.

Fermín Fernández Penzol-Labandera

A orixe da Fundación Penzol está no ano 1963 cando o bibliófilo e galeguista Fermín Fernández Penzol-Labandera (1901-1981) fixo entrega á editorial Galaxia de 7.751 libros, 6.012 folletos e unha importante cantidade de documentos, revistas e manuscritos referentes a Galicia.

Desta inxente cantidade de documentos a exposición presenta sesenta pezas, unha por cada ano de existencia da fundación, seleccionadas dos seus valiosos fondos das seccións de obxectos, carteis, cartografía de Galicia, libros manuscritos, fondos arquivísticos, libros impresos e publicacións periódicas.

Para a escolla das pezas, o comisario da mostra, Francisco Domínguez Martínez –que dirixiu a Fundación durante case doce anos–, coa axuda de Malós Cabrera Igrexas, Marián Vidal Fraile e Xosé Manuel Soutullo, seguiron diferentes criterios.

De entre os numerosos fondos dos que dispón a Fundación Penzol, foron escollidos aqueles documentos e libros máis antigos, nomeadamente aqueles en que destaca a presenza da lingua galega. A exposición tamén inclúe obxectos, fondos arquivísticos e libros que mostran a memoria de Galicia por medio da obra de destacados literatos, políticos, lingüistas e historiadores. Igualmente, expostas en vitrinas, poden observarse publicacións periódicas e revistas tanto en galego como noutras linguas que teñen relación coa memoria de Galicia en todos os ámbitos.