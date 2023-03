A eterna confrontación

Os corpos inscritos e os textos escritos é a última entrega ensaística de Rebeca Baceiredo, quen xa nos ten ofrecido numerosa obra en verso así como en prosa poética. Desde que en 2006 acadara o Premio de Ensaio Ramón Piñeiro, Baceiredo publicou numerosos ensaios ata chegar a este que hoxe nos ocupa.

O enfrontamento á masculinidade hexemónica por parte da autora xa o atopabamos na súa obra Oiko-nomía do xénero. Relato das clausuras. Agora inicia un camiño pola antropoloxía, a moda, a arte ou a literatura para chegar a propoñer unha deconstrución do xénero, vinculándoo a unha certa emancipación cultural. “Combina a análise filosófica coa creación literaria en forma de relatos, mesturando xéneros e, finalmente, desfacéndoos”. Para comezar ese percorrido, a autora parte da filosofía aristotélica que afirma que a esencia das cousas está na propia materia. A forma non se ve, chégase a ela por abstracción, de maneira que é a definición, unha substancia segunda. En tanto que as mulleres non se ven como suxeitos concretos, senón como estereotipos, están privadas de singularidade, e a súa materia serve unicamente para a reprodución. Prescinden da capacidade de devir, que é o que caracteriza a substancia concreta, a existencia.

Avanza o texto ata facer evidente a confrontación entre os corpos inscritos, elas, que se corresponden co ‘deber ser’, unha situación, ademais, que se vixía para que se cumpra, e os textos escritos, a palabra articulada, o racional, isto é, o masculino. Eles escriben a norma e mais os textos, e neses textos elas forman parte da escrita.

Logo ese ‘deber ser’ é analizado desde diferentes perspectivas como a moda ou a arte para intentarmos entender de que xeito se plasman eses “corpos inscritos” nos textos, isto é, desde os prexuízos, a norma e a moral; o que é e non é conveniente.

O texto enriquécese coa presenza de numerosos códigos QR ao longo da lectura que nos amplían o que se está a analizar de xeito que coñecemos de primeira man numerosas propostas artísticas do ámbito internacional que dan resposta a esta confrontación e en moitos casos denuncian o tratamento dos corpos femininos como produtos desnaturalizados e desingularizados de produción e venda por xunto.

Todo isto xogando co universo literario-filosófico que racha fronteiras tanto no fondo como na forma entre o ensaio e a literatura.

OS CORPOS INSCRITOS E OS TEXTOS ESCRITOS (2023): Rebeca Baceiredo, Vigo, Xerais, PVP. 18,95€