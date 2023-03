“Agora o bullying é máis perverso debido ás redes sociais”

Mergullando en temáticas que centran o universo adolescente -redes sociais, homosexualidade e, sobre todo, o acoso escolar-o escritor vigués Álex Alonso vén de publicar Bullying (Edicións Xerais), novela galardoada co Premio de Narración Curta Ánxel Fole.

–O título do seu libro non dá lugar ás dúbidas. Por que decidiu escribir unha novela sobre o bullying?

–Se che digo a verdade, foi por azar. Estaba consultando as noticias da prensa co fin de buscar algo que me inspirase para facer unha novela breve. Atopei entón unha nova en que se falaba desta lacra. Ao final, escribes sobre temas que che chamen a atención, e o acoso escolar –que xa tocara en Tempos de bebidas isotónicas e fast-food– así como outros moitos que poidan estar en voga na actualidade, son moi atraentes para novelar. Creo que un escritor non deixa de ser tamén un xornalista, pois ambos actúan como notarios da realidade que os circunda, sexa esta realidade pasada, presente ou futura.

–Hai novelas baseadas en historias reais concretas e outras que fan pé en historias reais ,“en xeral”. Cal é o caso de Bullying?

–A noticia fora real. Pero non podo dicirche máis, porque tampouco quero descubrir aspectos do argumento. Con todo, agás algún trazo que puiden coller desa noticia en concreto, a historia está realmente inventada.

–Reparou en alguén para crear o personaxe protagonista, Antón?

–Non. En ninguén. En todo caso, no propio rapaz protagonista da dita noticia no xornal.

–Chama a atención a estrutura que empregou para contar a historia, a partir de monólogos curtos. Por que elixiu narrala así?

–Foi cuestión de economía lingüística. Decidín suprimir as partes narrativas e facer unha especie de coro testemuñal dos diferentes personaxes que aparecen na novela. Ao final deime conta de que non deixaba de ser un formato moi próximo ao das redes sociais. Con todo, este tipo de formato xa o empreguei tamén en Tempos de bebidas isotónicas e fast-food. Non é algo novo para min.

–A primeira frase da novela é demoledora: “Cada vez que entro no instituto, penso no inferno”. O feito de que sexa a primeira frase, foi una elección que lle saíu inconscientemente ou meditouna moito?

–O bullying é demoledor. Creo que a frase me saíu así, sen máis. Tiña que empezar, por dicilo dalgunha maneira, marcando o territorio. E informar o lectorado de que a travesía non ía ser agradable nin moito menos.

–Ao longo das nosas vidas, todos chegamos a coñecer moi de preto casos de acoso na escola, no instituto, etc. Lembra alguén que Vde. coñecese de rapaz e que, naquela altura, non lle dese a importancia que de certo merecía?

–Non son consciente de que fose vítima, agresor ou observador dun caso de bullying na miña época escolar. Pero quizais, tamén, naquel momento, non lle daría a suficiente importancia. Non o sei. Habería que estar no caso.

"A raíz do problema está na educación. Xa que logo, algo debemos de estar facendo moi mal"

–Por outra banda, hai quen di que o acoso nas escolas pasou sempre e que non é tan grave. Que ocorre? Que agora os acosos son moi graves ou fórono sempre e non nos decatabamos?

–Malia opinións de amigos e familiares, todos eles docentes, que din que antes tamén había bullying e que quizais era aínda máis cruel –e non digo eu que non–, creo que agora o bullying é moito máis perverso, debido ás redes sociais. Se antes podía ser limitado no tempo e acoutado no recinto escolar, e mesmo dotado dun carácter máis individual (un agresor fronte a unha vítima), agora é permanente e habitualmente grupal. E, ademais, creo que cada vez está máis instalado na sociedade. Que se está a converter en algo propio do sistema. E penso que a raíz do problema está na educación. Xa que logo, algo debemos de estar facendo moi mal.

–Ademais de na escola, en que outro ámbito da sociedade habería que actuar para acabar dunha vez por todas co bullying?

–Bullying significa acoso no ámbito escolar. Pero o acoso existe en calquera outro ámbito en que haxa persoas, e a súa casuística abrangue moitos tipos (laboral, sexual, psicolóxico, cibernético...). O ámbito escolar non deixa de ser un reflexo dos demais ámbitos que ocupan os adultos. Como dicía antes, creo que é unha lacra inoculada na sociedade e que debemos combatela con todos os medios posibles ao noso alcance.

–Habería que actuar tamén nas redes sociais?

–Por suposto que si. As redes sociais penso que son o instrumento principal para que o bullying non só se perfeccione, senón tamén que cada vez sexa máis nocivo e demoledor.

–En 2019 gañaba Vde., ex aequo con Antón Riveiro Coello, o premio Torrente Ballester con Granito (Xerais). Hai un antes e un despois de Granito na súa traxectoria? Ou dito doutra maneira: cando obtivo ese premio, pasoulle pola cabeza dedicarse integramente a escribir?

–Non me dedico integramente á escritura. Pero ese cambio de percepción xurdiu cando gañei o primeiro Ánxel Fole con Tempos de bebidas isotónicas e fast-food. A partir de aí, si que incrementei o meu tempo libre para escribir. De feito, ese premio deume folgos para abordar despois Granito. E a finais deste ano sairá publicado, tamén por Xerais, O estranxeiro, premio Lueiro Rey 2022. De todos os xeitos, eu sigo tomando a literatura coma unha afección, sen ningún tipo de presións engadidas. Gozando dela tranquilamente.