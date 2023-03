Populismo e nación

Hai feitos históricos ou persoeiros que por herdanza ou por nostalxia, teñen un espazo para a lembranza; outros, porén, non teñen esa presenza, por mínima que sexa. Un deses períodos orfos é a ditadura de Primo de Rivera, imposta por un golpe de estado en setembro de 1923. Podía semellar que se tratou dun espazo temporal baleiro, sen apenas transcendencia. Porén, algunhas das súas consecuencias aínda están presentes entre nós un século despois.

A situación de España na vixilia daquel golpe militar non o esixía, pero sen unha ruptura era imposible modificar a esclerose á que chegara o réxime da Restauración, establecido pola constitución de 1876. O rei tiña capacidade de cogobernar e era quen designaba os presidentes do consello de ministros. O sistema parlamentario estaba condicionado pola alternancia (turnismo) entre os partidos conservador e liberal, cuxos representantes nas Cortes e nos concellos eran designados por un sistema de redes clientelares (caciquismo).

Doutra banda, a perda das restas do imperio (Cuba, Porto Rico e Filipinas) en 1898 fixo que a partir de 1912 os mandos do exército puxesen os ollos no Protectorado de Marrocos para a súa promoción profesional. Unha presenza, a militar, que tamén condicionaba a vida social ordinaria desde a aprobación da lei de Xurisdicións en 1906 (despois do asalto que un grupo de militares fixo á sede da revista barcelonesa ¡Cu-Cut!), presenza que colleu máis forza coa legalización das Juntas de Defensa en 1917. Sen esquecer sucesos como a Semana Tráxica (1909) ou a folga da Barcelona Traction (1919) que levaron á proclamación do estado de guerra. Un papel, o do exército, que estaba en risco coas conclusións do “Informe Picasso” sobre o desastre de Annual e que tiña que ser presentado no parlamento: este non retomou a súa actividade despois do golpe e o informe quedou no limbo.

Agora dispoñemos de dous novos estudos sobre o xeneral xerezano, a súa vida e máis a súa obra: de Alejandro Quiroga, a espléndida biografía Miguel Primo de Rivera. Dictadura, populismo e nación (Crítica), e de Gerardo Muñoz A ditadura de Primo de Rivera (Almuzara), que permite seguir a cronoloxía daquel réxime que se pretendía redentor.

Unha consecuencia social da perda das colonias, en ausencia dun réxime realmente democrático, foi a nula ou pouca conciencia de “españolidade”. E se para a Xeración do 98 a introspección se fixo en clave castelanista, cataláns, galegos e vascos –principalmente– fixeron o mesmo verbo de cadansúa terra. Fronte a tal percepción, un dos obxectivos era foi forxar unha definición do que tiña que ser un bo español: viril (as mulleres, castas), consumidor de alcohol, autoritario, católico, monárquico e, naturalmente, de fala castelá. E para tal obxectivo “patriótico”, Primo de Rivera empregou desde técnicas populistas ata o adoutrinamento obrigatorio nas aulas. A propaganda do réxime fíxose especialmente coa Unión Patriótica e con La Nación e con outros sesenta xornais de ámbito local que foran mercados pola ditadura. En paralelo, ampliouse ao conxunto de España o Somatén, organización armada de civís, para previr a disidencia e apoiar as forzas do orde.

Pero a ditadura de Primo de Rivera, alén da súa condición intrínseca (ao cabo, non foi especialmente cruenta), teceu uns vimbios que poucos anos despois serviron para que a ditadura franquista fixese os seus queipos: intervencionismo estatal na economía, control moral, catolicismo, apoliticismo. Pero ao tempo, e saltando eses límites impostos, deixaba amplas marxes para que os poderosos non observasen esas normas: desde a corrupción vinculada ás empresas públicas ou ao crecemento urbanístico ata a transgresión moral desde o poder.

Pero malia a súa brevidade, a pegada de Primo de Rivera segue entre nós: desde o franquismo sociolóxico vixente en certos comportamentos (machismo, desconfianza na política, condición de bo español) ata algunhas das obras que promoveu. Así, en Sevilla (Plaza de España) ou en Barcelona (Palau Nacional, Poble Espanyol, Plaça d’Espanya, vivendas do Bon Pastor).

En Galicia

Se no conxunto de España a ditadura se impuxo sen resistencia, polo que din as crónicas en Galicia foi recibida con entusiasmo. Dúas eran as razóns principais: o control social e político exercido polo caciquismo perpiaño do réxime da Restauración e a redención de foros que o agrarismo reclamaba e que un decreto de 1926 comezou a facer realidade.

As redes clientelares do caciquismo impedían o xogo de forzas políticas alleas aos partidos de quenda. Para eliminar tal situación, unha parte do galeguismo aceptou a participación das deputacións provinciais: Vicente Risco na de Ourense e Antón Losada Diéguez na de Pontevedra. Foilles proposto polo tudense José Calvo Sotelo, nomeado director xeral da Administración en decembro de 1923. Vista a inutilidade de tal exercicio, dimitiron uns meses despois. Con todo, na súa novela O porco de pé (1928), Risco quixo redimirse con ese don Celidonio que descubrira a política e mais o seu exercicio. De orixes non galegas el e caciquil, ela, por suposto.

Un entusiasmo evidenciado na visita feita por Miguel Primo de Rivera a Ourense en 1929. A Unión Patriótica local organizou un banquete nos xardíns do Posío ao que asistiron catro mil persoas (a cidade das Burgas tiña daquela xeira uns vinte mil habitantes).