A nova Vilavella

Nas cidades da antiga Grecia, a praza ou ágora erixíase como o centro da vida pública. O mesmo acontecía en Roma, onde o foro centralizaba o comercio e a industria, pero tamén as actividades sociais e políticas que se desenvolvían na polis, sendo un escenario de representación e encontro social, ideal para a celebración de asembleas, discusións, debates e festas. Por esta razón Ortega y Gasset deixou escrito que “a cidade é ante todo praza, ágora, discusión, elocuencia”.

Redondela, a vila dos viadutos, sufriu a partir da década de 1970 un crecemento acelerado e desordenado que tivo unhas consecuencias funestas das que xa advertira Sotelo Ramos en 1979 na tesiña de licenciatura que dirixiu o profesor da USC Ramón Otero Túñez. Neste traballo expresaba que os cascos históricos como o redondelán, polo seu valor histórico e artístico, posuía unha “personalidade propia, polo tanto non debemos destruílos, (...), prohibiedo todo aumento de densidade na edificación, aproveitaríamos tamién para deixar nell espazos libres, trasladaríamos as zonas comerciais e mais os edificios públicos e non permitiríamos elevar en altura os xa existentes, convirténdose este casco nunha especie de recinto pacífico dentro dun medio urbano aprisionante”.

É por isto que, trinta e catro anos despois do atinado diagnóstico do historiador redondelán, celebramos a ampliación e humanización da Praza de Ponteareas, na antiga Vilavella. Celebrámolo porque recupera o protagonismo e pon en valor un dos monumentos máis importantes desta vila, o antigo convento de Vilavella. Sobre Redondela e o que queda deste antigo edificio monástico escribiu Otero Pedrayo en 1964: “A poboación, dominada polos altos e longos viadutos das liñas de Ourense e Pontevedra, conserva interesantes barrios de casas mariñeiras, de hórreos, moradas de pequena e antiga fidalguía e o convento –actualmente deserto– de relixiosas canonesas e dla Orde de San Lourenzo Xustiniano, Patriarca de Venecia, fundado en 1501 polo arcediago de Cerveira, da catedral de Tui, García Prego de Montaos”.

O convento foi abandonado polas relixiosas no ano 1933 debido “ás malas condicións de hixiene do edificio que ocupaban”, informaba o xornal El Progreso hai agora 90 anos. Este conxunto arquitectónico, que estudou en profundidade Iglesias Veiga (2013), foi comprado polo empresario conserveiro José Otero González en 1942, que levou a cabo a súa reedificación baixo a dirección técnica de Jenaro de la Fuente Álvarez, primeiro, e de Manuel Gómez Román, despois.

Co paso do tempo e o crecemento exponencial do tráfico de vehículos que tivo lugar durante as décadas de 1970-90, o espazo libre de máis de 2.000 metros cadrados situado diante da fachada principal do convento sería convertido nun nodo viario. Naquela altura o tráfico procedente da vila dos viadutos, do Porriño e Vigo, respectivamente, atopábase neste cruce múltiple, que deixou de ter sentido alá polo ano 1999, cando se construíu unha variante polo sector suroeste do convento, así como a rotonda na que agora conflúen a rúa que atravesa a ponte da Marca do Rei, a N-550 e a N-555.Vinte anos despois, o Concello de Redondela encarga aos arquitectos Lucas Gándara Álvarez e Juan B. Pons Herrera a redacción dun proxecto que reconstrúa a unión entre o convento e mais a vila dos viadutos por medio da ampliación e humanización da Praza de Ponteareas, dando lugar a “un espazo público de calidade, unha grande praza, onde o Convento de Vilavella sexa unha das fachadas”, en palabras de ambos proxectistas. A nova praza está equipada con vías de paso ortogonais, parterres e bancos que permiten o descanso e goce dos xardíns con céspede e flores nos que se levou a cabo a plantación de árbores, plantas e arbustos autóctonos.

O proxecto executado, que actuou sobre 6.632 m2, serviu para realzar e engrandecer todo o patrimonio cultural da contorna: o templo, o cruceiro e, sobre todo, o convento de Vilavella. A nova praza recibe tamén coa dignidade que merecen os peregrinos que percorren o Camiño de Santiago, poñendo á súa disposición un espazo libre de calidade que fai de Redondela unha vila máis amigable e máis humana. A renovada ágora de Vilavella amplía, humaniza e naturaliza a vella Praza de Ponteareas, ao tempo que axuda a redimir o urbanismo carente de planificación e fóra de escala que a vila sufriu ata hai pouco

O Campo das Monxas

Segundo González Cardama (1962), que fora alcalde, xornalista e cronista oficial da vila redondelá, o terreo sobre o que se ampliou a Praza de Ponteareas responde ao nome do Campo das Monxas. Trátase dun espazo libre que, desde o século XIX ata a década de 1960, estivo delimitado por unha reixa, tal e como evidencian unha serie de instantáneas deste espazo tomadas entre 1897 e 1963.

En definitiva, a nova praza de Vilavella substituíu a un antigo nodo de comunicación de tráfico rodado, ocupado polo vehículo privado, para convertelo nun espazo público de calidade ao servizo da cidadanía. Este novo “salón urbano” de Redondela, que foxe do modelo de “praza dura” combinando o lousado granítico coa terra e o xardín, favorece ao mesmo tempo a sociabilidade e a integración da comunidade nun espazo amable e naturalizado, algo que segue a ser unha materia pendente e un reto para moitas das nosas vilas e cidades.