“Gústame sorprenderme a min mesmo con cada un dos meus traballos”

–Con 'Fulgor' (2019), principiou Vde. unha nova etapa na súa traxectoria no senso de que, ademais de tocar a gaita, canta e toca outros instrumentos, como a guitarra. Representa 'Branca Vela' a consolidación desa nova etapa?

–Branca Vela é un disco moi importante na miña carreira, será o oitavo.... E si que Fulgor foi o punto de inflexión onde comecei definitivamente a empregar a voz. Síntome incluso máis cómodo con este novo instrumento, ao mesmo tempo que a gaita ten un protagonismo especial tanto no disco como logo o terá nos directos.

–E ademais conta con colaboracións musicais e literarias moi especiais. Destas últimas, destaca un poema de Manuel Rivas. Gustaríame que me falase desta peza e da súa relación con Rivas.

–Hai dúas colaboracións literarias en Branca Vela; por unha banda, a de Antía Otero, escritora e creadora da editorial Apiario, e amiga coa que xa colaborei no disco anterior; e por outra banda, Manuel Rivas. A Manuel coñecino no Festival de Zas cando eu presentaba o meu primeiro disco Paralaia, e dende ese momento non deixei de seguilo. O ano pasado, no Culturgal de Pontevedra, atopámonos na presentación do seu poemario O que fica fóra editado por Apiario e dedicoumo cun debuxo ben chulo. Quedei prendado do poema “O tolo de abril” e comecei a musicalo; logo convidei a Guadi Galego para cantalo comigo e finalmente pechei os ollos e envieillo, agardando que lle gustase…e así foi.

–No dossier deste disco hai unha frase súa que me chama a atención: “temos que deixar atrás a idea de que a gaita debe soar sempre soa e reivindicar que se mesture e coexista con otros sons”.Como se consegue iso,tendo en conta que o son da gaita xa de de seu semella que o “asulaga” todo; é dicir, que cando soa a gaita, os demais instrumentos cáseque teñen que calar?

–Ese é un razoamento ben acertado, a gaita é un instrumento cunhas características sonoras moi particulares e especiais, no senso de que tanto o volume que proxecta coma os harmónicos que xera fan que teñas que estudar moi ben con quen comparte os planos á hora de traballar con outros instrumentos. Cando atopas os timbres perfectos para compartir, ese momento é ben especial posto que estou nunha etapa de compartir espazos, tanto nos palcos coma nas gravacións.

–Como en todos os seus discos, neste hai folk, pero tamén hai otras músicas. A estas alturas da súa traxectoria, en que medida inflúe a música tradicional (na que se formou) no estilo Budiño de concibir a música?

–A música tradicional sempre estivo na miña biblioteca sonora para revisar e poder seguir lendo por satisfación. Si é verdade que en Branca Vela recupero ese ton tan especial para poder crear novas músicas, pero condimentadas con eses aromas que eu tiña como recordos da infancia. Incluso nalgunhas letras que escribín para o disco, semellan o estilo dalgunhas coplas tradicionais. Tamén prestei moita atención aos patróns rítmicos tan característicos das músicas galegas: muiñeiras, xotas, valseados, cincos por catro, alalás; todos me guiaron para compoñer as novas músicas de Branca Vela.Cando fago un traballo discográfico, tento deixar sempre a un lado a idea de repetirme, sigo buscando a sorpresa en cada compás que fago.

–Outra colaboración especial de Branca Vela é a das Leilía, pioneiras do protagonismo das mulleres na música galega. Co boom de Tanxugueiras e mais a irrupción doutros grupos femininos, estamos a vivir unha nova etapa de ouro da música galega comparable á que se produciu nos anos 90, pero esta vez protagonizada por mulleres?

–A colaboración de Leilía é ben especial, ademais cantando e tocando na obra que da título ao disco. Coñecinas hai moitos anos nun concerto en Allaríz e dende ese momento declareime fan delas. Foron pioneiras das formacións corais de voces e pandeiretas, gravando discos que xa deberían formar parte desa bilblioteca sonora nos colexios e universidades. Todas as etapas da música galega que eu recordo están impregnadas pola ilusión de músicas e músicos que aínda que non acadaran o paso á profesionalización definitiva, si aportaron os eslabóns fundamentais de acoraxe e conexión entre distintas xeracións para manter viva unha música tan especial como a galega.

–Unha curiosidade: o se chamasen a Vde. para ir a Eurovisión, aceptaría?

–Se me chamasen para ir ao Festival de Eurovisión…iso significaría dúas cousas: por unha banda, a aceptación dunha lingua como o galego, que estaría normalizada, posto que xa estivo unha vez coas queridas Tanxugueiras, e por outra banda que ao non ter que pasar por ningún tipo de filtro ou exame, a miña equipa técnica e artística faría un espectáculo ben bonito…Que fagan a proba…(risos)!

–Está claro que a industria musical de hoxe en día case non ten nada que ver coa que había cando iniciou Vde. a súa traxectoria. Que bota de menos daqueles primeiros tempos?

–Nada, non boto nada de menos de tempos pretéritos, gústame o que está a acontecer agora coa conexión tanto dixital como analóxica coas persoas. O feito de que fagas unha canción e en 24 horas a xente que te segue, ou que te quere, poida escoitala, paréceme moi top. Estan xa a psaar o sinxelo de Branca Vela con Leilía; a conexión coa xente foiu moi especial dende a saída da canción e do vídeo nas canles dixitais. Este feito levaría anos conseguilo se fose nos tempos nos que iniciamos a aventura musical.

–Vde. foi foi un dos primeiros en incorporar sons electrónicos á música galega. Coida que o futuro da música radica en saber chegar a outras culturas e países,s partindo das raíces populares de cada cultura e de cada país?

–Levo vivindo esta sensación dende que comecei a visitar outros países e continentes. A xente precisa que os traslades nunha viaxe ao teu lugar de orixe, ás túas raíces. Canto á utilización do rexistro electrónico, si que sempre me sentín moi cómodo neste campo. Son un apaixonado das tecnoloxías que che permiten traballar coas túas ferramentas, ou sexa cos teus instrumentos e sonoridades. Non traballo coas librerías da electrónica, aproveito a electrónica para traballar coa miña librería que fun gravando no meu Obradoiro “Ardora” todos estes anos.

–Ten xa previsto cando e onde será o concerto de presentación de Branca Vela e por onde fará xira este ano?

–A xira de Branca Vela comezará en maio, arredor da semana das Letras Galegas e levaranos todo este verán por Galicia. Estamos preparando agora o novo espectáculo de imaxe iluminación e son coa nova banda que nos acompañará este ano. Estamos moi felices coa xente nova que estamos descubrindo, teñen un profundo coñecemento das músicas tradicionais e están coa mirada posta na composición de novas formas, agrádame enormemente poder compartir palcos con elas.