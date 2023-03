Existencias cruzadas

Alberto Ramos (Santiago de Compostela, 1986) é xornalista, unha profesión que é capaz de casar axeitadamente coa actividade literaria, na que, como xa lembrei hai dez anos, sabe de contentamentos e satisfaccións por ter conseguido abondos premios literarios, e en xeral pola calidade das súas fabulacións. Tamén Os corpos dos Romanov foi galardoado co Premio de Narrativa Breve Repsol 2022. A novela desenvolve unha intriga sedutora e á vez intricada que atrapa a quen le na recámara onde cada segredo terrible agarda a súa detonación, como sinala con bo tino a presentación editorial. O que move a historia foi unha pegada da Segunda Guerra Mundial: unha bomba lanzada sobre a cidade alemá de Augsburgo e que non estourou, o que obriga a evacuación de moitos dos seus moradores.

Tres actantes descoñecidos, pero coas súas vidas conectadas sen eles sospeitalo, moven os fíos desta novela e forman parte da intriga. O comezo do enredo novelesco presenta a dous homes nun bar de Augsburgo nun día de Nadal de 2016. Descoñecidos e moi diferentes entre eles. E de socate o “terrorismo” chegado do pasado; descubriran a bomba da Segunda Guerra Mundial sen detonar, e miles de persoas son evacuadas. Outro personaxe, Carol Kembler entra na cafetería tras a marcha dos dous clientes. A faisca do odio prendera no seu interior porque unha irmá súa acabara desaparecida tempo atrás, e fica traumatizada.

En realidade a novela é unha aliaxe dos moitos problemas vividos en Alemaña unha chea de anos despois do remate da Guerra. E nesta mestura, sobre todo de dificultade, fan acto de presenza os obxectivos dos dous personaxes principais: desde traficar coa necesidade despois da unión das dúas Alemañas, ata actuar de policías. O azar fai que os tres personaxes que nada teñen que ver, se vaian enleando ata un desenlace tráxico e inesperado que o lector atopará no desenlace.

Os corpos dos Romanov non é unha novela de lectura doada. Moitos personaxes que na historia deixan sentir os seus devezos ou preocupacións, os atrancos para a reunificación de Alemaña, o pensamento máxico que guía por veces a acción dun dos protagonistas… O autor concédelle grande importancia ao azar que semella que ensarilla o encontro dos tres personaxes principais. Na miña estima, a novela necesitaría unha boa demouca de detalles e secuencias sobexas que pouco ou nada lle engaden á trama. Excelente o traballo verbo da lingua que emprega o autor. Unha intriga boa para destemidos das tramas complexas e das estruturas non lineais.

OS CORPOS DOS ROMANOV (2022): Alberto Ramos, Vigo, Galaxia, 17,70€