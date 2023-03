Acertado galardón

A novela Bullying da autoría de Álex Alonso vén de ser galardonada co XXIV Premio de Narración Curta Ánxel Fole cuxo xurado destacou a reflexión que fai o protagonista ao comezo da novela e na que manifesta que prefire o inferno á vida que lle tocou vivir.

O título moi suxerente xa nos adianta que unha temática de acoso está no centro da historia que encobre, como non, outras eivas máis profundas do propio Antón e, por extensión, tamén da sociedade que non é capaz de detectar problemas, atallar dificultades, achegar solucións ou velar pola integridade da poboación. E como a sociedade somos todos, o escritor dálle a palabra de forma alternativa a distintos personaxes que dunha ou doutra maneira teñen algo que ver co destino do mozo que por omisión, abandono, execución ou desleixo acaba por converterse nunha vítima máis das circunstancias.

O autoengano da nai, o falso desasosego do pai, a a aparente preocupación dos profesores, a orientadora e a psicóloga, Xiana, Benavides, Rosales, Paula, Sara, Carlota, Quintanilla ou mesmo a fantasía do monstro convértense nas pezas dun quebracabezas que desemboca no final tráxico e doloroso non só para a familia senón tamén para a comunidade que olla con espanto o resultado pero que non está atenta os berros porque é complicado interpretar os sinais cando este se manifestan subrepticiamente.

Os monólogos curtos, concisos; ás veces, demoledores; por momentos, ásperos; sempre, rotundos veñen a ser unha crónica anunciada na que vence o sensentido, pero que pode ser un exemplo da realidade cotiá que nos rodea.

O manexo da palabra, a verba xusta, a dosificación da información, o ritmo e orde das intervencións e a naturalidade coa que o autor vai introducindo temas paralelos fan do texto un digno merecente do galardón recibido.

BULLYNG (2023): Álex Alonso, Vigo, Xerais, PVP.12,30€