Tres personaxes nunha historia de posguerra

Hai anos que Xavier López era un autor prolífico, merecedor dos máis relevantes galardóns do sistema literario galego. Na actualidade é un narrador experimentado, de gran calidade e versatilidade, alicerzándose en historias ateigadas de trama e estruturas cunha rede de dependencias mutuas, entre os compoñentes do conxunto narrativo. E isto, abofé, é o que acontece na súa última entrega novelesca: Cocaína. Tres personaxes e tres historias cuxas secuencias se van alternando ao longo do libro, e que Xavier López é capaz de ganduxar nunha sorte de novela con tres argumentos que nos achegan unha imaxe escura e abraiante do territorio asturiano despois da Guerra.

A historia de Manuel José Olegario Gómez Rosende, de alcume Pequecho, que desde a contorna de Monforte de Lemos pasa da terceira división, e cunha estatura que lle fai honor ao seu nome, a xogar no Real Oviedo. É a súa última oportunidade, e non lle importa durmir no tren no que viaxa o equipo por media España. Non mete un gol, agás no desenlace. Outro personaxe e outra historia é a do doutor Berrocal, desempeña traballos para o Real Oviedo. Cada vez recibe menos pacientes. Mais o seu descrédito comeza pola xenerosidade en asinar receitas, tamén de cocaína. Ata que por un despiste o bota todo a perder, e vese na obriga de servirse dun tunante da Calle Oscura para mercar a sustancia na botica. Por último, a intriga do Raposu, un guerrilleiro nos montes asturianos, rodeado de traicións, desercións e mortes. Seguindo ordes, nunha arroutada baixa do monte unha noite, acércase á casa e alí, nunha fiestra estaba Ela e os dous nenos.

O autor, empregando o estilo indirecto libre, unha lingua axeitada e concisa e asemade un ritmo que fai avanzar a lectura, recrea tres historias que dalgún xeito se suturan, tres novelas existenciais que dan conta dalgunhas formas de vida da posguerra. E non remato aínda sen unha chamada de atención verbo dos numerosas erratas, unindo vocábulos que deben ir separados e que abundan ata a metade do libro.

COCAÍNA (2022): Xabier López, A Coruña, Menino Morreu, PVP. 12€