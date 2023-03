Faktoría K publica, en tradución de Antón Blanco, Proleterka, de Fleur Jaeggy (Zúrich, Suíza, 1940), escritora en lingua italiana que viviu longo tempo en Roma e logo traballou en Milán nunha editora, e foi tamén tradutora. Alí comezou a publicar os seus libros, entre os que destaca este, considerado o mellor libro de 2002, que obtivo numerosos premios e polo que foi coñecida internacionalmente. Trátase dunha novela curta que narra unha viaxe iniciática na que Jaeggy revive unha difícil e complexa relación entre pai e filla, nunha linguaxe parca e lacónica, mais intensa, penetrante e conmovedora, na que se nos conta, a bordo do Proleterka, nome eslavo do barco, con estrela vermella decadente na chaminea, e no que un grupo de turistas alemáns van de cruceiro ata Grecia, a relación de dous pasaxeiros, pai e filla, ela aínda adolescente, que son entre eles coma dous estraños.

Nesa viaxe aproveitan para coñecerse, sobre todo a iniciativa dela, que desexa tamén descubrir a vida mesma. Esa viaxe, lembrada anos despois, móstranos uns personaxes profundamente fríos, se ben Johannes, o pai, é o que parece ter algúns sentimentos. A filla, que vivira coa avoa, aproveita a viaxe para adentrarse no descoñecido, incluída a iniciación ao sexo, tamén sen sentimento, o pai, a morte, a vida, un misterio... O tempo é lento, máis lento se cabe por mor dos silencios, que fan deducir máis do que se di, pola conmoción e a intensidade, nunha trama lineal na que se aprecia perfectamente a evolución da filla, personaxe sen nome. Noveliña penetrante sobre as relación paternofiliais, como a que comentamos a semana pasada, e que, coma ella, pon de manifesto as dificultades relacionais, dentro e fóra da casa. PROLETERKA (2022): Fleur Jaeggy, Pontevedra, Faktoria K, PVP. 10,45€