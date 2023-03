Atende un o disco novo de David Regueiro, e irremediablemente entra outra vez nesa espiral de ledicia e namoramento extremo coa nosa escena musical contemporánea. Vale que un ten, ademais da musical, unha debilidade persoal polo guitarrista ourensán e por suposto que todo inflúe nese goze sensorial na escoita do seu recentísimo Perfect match! Pero entendemos que así ten de ser, pois estamos diante dun deses traballos que nos lembran que hai máis músicas neste noso mundo para alén da treboada de cancións de modernas etiquetas, case sempre baleiras de humanidade e artesanía musical. Porque Perfect match! habita de certo nas antípodas do que podes escoitar nunha emisora de radio de moda, ou na canle dese influencer tan top, ou dos videos da tv musical que de día e de noite se emiten na pantalla xigante do bar de abaixo. En efecto, David xoga a outra cousa, no seu partido ninguén busca gañar á desesperada nin axusta a bólas a liña para que un contrincante nunca poida chegar, mais mergúllase nun corpo a corpo directo e sonoro, sen protector bucal nin tampouco medo a ese emocional intercambio de crochets e uppercuts que, se ben non te poñen no KO, dende logo que si te deixan ben tocado. Aquí falamos de facer música alén do golpe de efecto, do truco de maxia dun produtor en racha ou dunha recua de likes, seguidores e tiktokers de vinte segundos con moita presa e pouco pouso.

Perfect match! vén sumarse daquela a unha ducia de discos xa publicados polo noso protagonista e que o converten, sen ningunha dúbida, nun dos guitarristas de gypsy jazz máis prominentes do estado e dende logo que un dos habitantes no olimpo do jazz manouche de aquí e de aló. Devoto de Django Reinhardt, santo patrón do xénero, e sen deixar de lado todas esas outras influencias como o swing americano, o be-bop ou o blues, neste traballo continúa co seu selo e mais a visión rigorosa e respectuosa coa tradición, ao tempo que refresca e innova nunha proposta que soa tan atemporal e hipnótica que te atrapa dende o primeiro ao último compás. Gravado xunto ao violinista belga Alexandre Cavaliere, un dos grandes referentes europeos do jazz manouche actual, e acompañados polo portugués Gonçalo Mendonça na guitarra rítmica e o galego Juyma Estévez no contrabaixo, o cuarteto explora camiños evocadores e luminosos nunha colección de cancións que son un auténtico agasallo para os nosos oídos. Como anécdota curiosa, cóntanos, que todas as músicas deste traballo foron interpretadas coa guitarra “Maruxa”, unha peza deseñada e construída especialmente para este proxecto polo luthier Carlos Sabrafén, dotando, aínda máis se cabe, de maior sentido toda esa sensación de auténtica alfaia artesanal que rezuma o disco. Perfect Match! confórmase, en fin, en sete cancións, interpretadas e gravadas en directo nos estudios Beabesada de Gondomar por Diego Bea Besada, quen lle deu ao rexistro a transparencia e luminosidade precisa para que o resultado final deveña fantástico. Sete canciones compostas por Regueiro que son un auténtico agasallo para calquera oído, melómano ou non, con algo de sensibilidade humana e musical. Lost Minnow: 'Dear Ghost' Dear Ghost é o novo EP de Lost Minnow, o proxecto musical da instrumentista e compositora coruñesa Cristina Pena. É o seu segundo EP e nel atopamos, e escoitamos, as pezas “Dear ghost”, “3 AM”, “October” e “Vampire” nas que a guitarra eléctrica de Cris goberna nunha sorte de riffs cargados de virtuosidade e convivindo en fantástica harmonía coas melodías vocais, nunha riqueza instrumental realmente salientable. O amor, a perda dunha parella e a relación coa súa pantasma, na canción que abre o disco, e tamén a superación, experiencias vitais, historias oníricas, fantasía e moita emoción dánse a man ao longo das catro pezas dun traballo que ben poderiamos catalogar no andel do rock progresivo aínda que tamén con influencias básicas de xéneros como o post-hardcore americano ou o math-rock xaponés, conferíndolle ao seu estilo un son cargado e sobrado de pegada, de enerxía e de orixinalidade. Gravado e producido pola propia Cristina, e mesturado e masterizado por Iago Pico nos seus Pouland Studios e en Mareproduccion, xa podedes escoitalo en toda as plataformas de internet onde comprobaredes o nivel dunha proposta que abofé convence e esmaga a partes iguais pola súa solidez e calidade. Especialmente moi recomendable, por quen vos escribe, a peza “3 AM”, unha balada na que a voz colle todo o protagonismo sobre uns arranxos de guitarra tan gozosos como evocadores. De momento toca escoitala enlatada mentres non anuncie os seus vindeiros concertos en directo onde estamos ben seguros que Cristina Pena e o seu Lost Minnow medrarán exponecialmente. Agardemos , pois, a que os escenarios dos festivais galegos aposten por novas propostas nas que a calidade e o compromiso creativo primen máis que a moda do momento e que proxectos como este sexan valoradosm o que sería unha magnífica nova para a saúde musical do país e un bo síntoma da saúde auditiva de moitos programadores.